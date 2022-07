Rapinatore di farmacie accusato di colpo a cooperativa di Canino

19 luglio 2022 a

Ancora nei guai un 43enne viterbese condannato a 4 anni e 8 mesi ad aprile scorso per aver rapinato due farmacie a Terni e in provincia di Perugia nell’arco di poche ore. A distanza di due anni il 43enne sarebbe stato incastrato dalle analisi del dna per un'altra rapina risalente al 6 novembre 2020 ai danni di una cooperativa a Canino. L’8 luglio il rapinatore è comparso davanti al gip Giacomo Autizi alla presenza del difensore, avvocato Luigi Mancini, e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Stando alle ricostruzioni il 43enne, attualmente recluso nel penitenziario di Grosseto per altre vicende, non avrebbe agito da solo, ma avrebbe messo a segno il furto in questione insieme a un complice.

In base alle ipotesi accusatorie, la coppia di rapinatori, in particolare, con volto semicoperto da scaldacollo e occhiali da sole avrebbe atteso l’arrivo di due dipendenti dell’azienda nel parcheggio antistante alla sede della società. Una volta bloccati, i banditi li avrebbero costretti a scendere dalle auto, impugnando una pistola semiautomatica e intimando loro di condurli nel magazzino, dove avrebbero immobilizzato altri lavoratori, legando loro i polsi dietro la schiena con fascette di plastica. I due prima di darsi alla fuga si sarebbero impossessati dell’incasso giornaliero. Nello specifico avrebbero sottratto 150 euro a un dipendente, 1.650 euro in contanti e un assegno intestato alla cooperativa di 370 euro.

