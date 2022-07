Bancarotta, l'imprenditore Capoccetti davanti al giudice

19 luglio 2022 a

È previsto tra oggi e domani l’interrogatorio di garanzia per Maurizio Capoccetti, imprenditore viterbese 57enne, arrestato e indagato per bancarotta fraudolenta in concorso, conseguentemente al fallimento della Macaf Trading srl, azienda di torrefazione con sede al Poggino. La somma complessiva in contestazione si aggira intorno a un milione e 200 mila euro, dei quali più di 93 mila euro ammessi in stato passivo.

La notizia dell’arresto ha destato non poco sconcerto in città. Da giovedì 14 luglio infatti il cinquantenne, rappresentato dall’avvocato Angelo Di Silvio, si trova ristretto ai domiciliari insieme ad Antonio Glorioso, 52 anni. Con loro risultano indagati i cugini di Capoccetti, Antero e Francesco Capoccetti, di 63 e 47 anni.

Bancarotta fraudolenta, arrestato il re del caffè Maurizio Capoccetti

A disporre le misure cautelari il gip Gaspare Sturzo del Tribunale capitolino su istanza della procura di Roma. Sotto la lente degli inquirenti il crac della storica azienda, attiva da anni nel settore della torrefazione, appunto la Macaf Trading srl, dichiarato dal tribunale fallimentare di Roma il 19 luglio 2018. Nei riguardi di Maurizio Capoccetti e Antonio Glorioso, quest’ultimo socio unico dal 4 aprile 2017 e recidivo, sono stati disposti gli arresti domiciliari, rafforzati dal braccialetto elettronico.

