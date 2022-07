Vetralla, pugno duro contro l'abbandono di rifiuti: anche fototrappole

18 luglio 2022 a

Rifiuti, il Comune di Vetralla annuncia sanzioni esemplari contro chi non rispetta le regole. “Vengono segnalati - si legge in una nota - frequenti abbandoni di rifiuti, nei boschi, nelle aree pubbliche, per le strade, oltre all'uso improprio dei cestini porta rifiuti. Un comportamento inammissibile che compromette il decoro della nostra città, provoca danni ambientali ed economici, ed è un problema di cultura e responsabilità civile. Abbiamo il dovere di seguire le regole di una corretta raccolta differenziata”.

Da qui, “un richiamo e un forte invito alla collaborazione, al fine di stroncare queste incresciose abitudini”. Il Comune annuncia, pertanto, che “verranno poste in atto tutte quelle azioni tendenti ad arginare il fenomeno, attraverso controlli più stringenti e sanzioni esemplari da applicare ad ogni violazione. Inoltre verrà incrementato l’uso della video sorveglianza sul territorio e l’uso delle foto trappole”.

