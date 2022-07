Troppi incidenti, il Codacons: "Autovelox su tutte le strade provinciali"

18 luglio 2022 a

a

a

Restano molto gravi le condizioni di due dei quattro ventenni - una ragazza di Norcia e un ragazzo di Orvieto - rimasti feriti sabato mattina in un incidente sulla strada Dogana, mentre tornavano a casa dopo una gita a Montalto di Castro. Per evitare nuove stragi e mettere in sicurezza le strade, il Codacons chiede alle istituzioni di provvedere, soprattutto sulle provinciali, ad installare gli autovelox. “E’ necessario - spiega l’associazione - estendere gli autovelox, già presenti sulla Litoranea, a tutte le strade provinciali. Infatti, a seguito dell’installazione di soli quattro autovelox sulla Litoranea, grazie alle numerose segnalazioni e richieste del Codacons, si è già rilevato il 25 per cento in meno di superamento dei limiti di velocità. In sei mesi sono state elevate 800 pesanti multe per violazione dei limiti di velocità. Questo è attualmente l’unico efficace strumento di prevenzione, utile a impedire incidenti e morti sulle strade, specie in quelle pericolose, strette e non illuminate come le provinciali”. Per quanto riguarda l’incidente di sabato mattina, la ragazza di Norcia è stata ricoverata all’ospedale Gemelli. Le sue condizioni, come detto, sono molto gravi a causa di un politrauma, ma non è in pericolo di vita. Grave anche il ragazzo di Orvieto, che sedeva sui sedili posteriori della Polo insieme alla ventenne di Norcia. Anche in questo caso, condizioni critiche ma non è in pericolo di vita. Sono invece state dimesse subito dopo essere state medicate all’ospedale di Belcolle le due ragazze che si trovavano sui sedili anteriori: si tratta di due ventenni di Lubriano e Castiglione in Teverina. La Polo, condotta da una delle due ragazze viterbesi, intorno alle 5 di sabato ha sbandato ed è finita in un canale di scolo tra Montalto e Tuscania, nei pressi dell’incrocio con strada della Sugarella. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri di Tuscania, si tende ad escludere che l’auto abbia sbandato a causa di un ostacolo improvviso, come ad esempio l’attraversamento di un animale. In attesa dei risultati degli esami effettuati in ospedale sulla conducente del mezzo, i carabinieri si concentrato sulle tracce lasciate dall’auto sull’asfalto.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.