Locali aperti dopo l'una di notte, quattro deroghe

18 luglio 2022 a

a

a

Mentre nel quartiere di San Pellegrino i residenti scendono sul piede di guerra contro la possibilità che venga esteso a dopo le una l’orario di apertura di bar e locali, negli altri quartieri il popolo della movida estiva può tirare invece un sospiro di sollievo.

La sindaca Chiara Frontini ha infatti firmato quattro decreti con i quali concede una deroga ad altrettanti locali pubblici a via Villanova, via Garbini, in piazza Verdi e a piazzale Gramsci. Il provvedimento, che fissa l’orario di chiusura alle 2, è limitata al venerdì e al sabato ed è valido fino al 30 settembre.

Residenti San Pellegrino: "Stop alla movida dopo l'una"



La somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire esclusivamente all’interno del locale e dalle una alle due niente stazionamento di clienti negli spazi antistanti esterni anche se debitamente attrezzati. Inoltre, viene ricordato che la musica va spenta a mezzanotte e mezza nel periodo che va da ottobre a maggio e alle una nel periodo giugno-settembre. Ancora: bisogna tenere le porte chiuse in modo da garantire la quiete esterna al locale ed è fatto obbligo di dotarsi dalle 23 di addetti alla clientela (i cosiddetti stewart).



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.