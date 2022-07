Anziano getta scompiglio all'Inps: brandendo una bottiglia minaccia di darsi fuoco

18 luglio 2022 a

Anziano getta scompiglio all'Inps di Viterbo: brandendo una bottiglia minaccia di darsi fuoco. E' successo in mattinata, poco prima delle 10.30, all'ufficio di via Matteotti, sotto gli occhi sia di diversi passanti che transitavano per la strada sia di utenti e impiegati dell'istituto di previdenza. L'uomo - sulla settantina - una volta entrato all'interno dell'edificio avrebbe iniziato a strepitare e a minacciare di uccidersi dandosi fuoco; tra le mani una bottiglietta che lasciava intendere contenente liquido infiammabile. Sono intervenuti agenti della polizia e anche vigili del fuoco e sanitari del 118. All'arrivo degli agenti l'uomo non ha opposto resistenza ed è stato affidato alle cure dei sanitari.

