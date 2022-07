Viterbo, cantieri fermi. A rischio 1.500 posti

18 luglio 2022 a

Le aziende non riescono più a scontare i crediti fiscali e i cantieri del superbonus 110% si bloccano anche nella Tuscia. A lanciare l’allarme, dopo le imprese, sono anche i consumatori. Sono numerosi infatti i cittadini che hanno commissionato i lavori sfruttando l’opportunità che che veniva concessa a chi decideva di ristrutturare la casa migliorando l’efficienza energentica. Molte aziende per invogliare i clienti proponevano lo sconto in fattura. Il cittadino cedeva il credito fiscale che poi l’impresa, fino a qualche tempo fa, scontava allle banche e alle Poste. Ma il meccanismo si è inceppato dopo che gli istituti di credito hanno dato una stretta agli sconti. Le imprese così hanno i crediti, ma non la liquidità. E i cantieri si bloccano. “Da due mesi stiamo ricevendo molte richieste di aiuto da parte di cittadini della nostra provincia. Almeno cento persone che, nonostante l’incarico ad imprese edili, non vedono partire i lavori per le diffcoltà delle aziende per scontare i crediti fiscali”.

Nobili ci riferisce che ci sono centinaia di richieste e cantieri ancora ad oggi non in grado di decollare per le ristrutturazioni previste in quanto sia gli uffici tecnici di competenza che le imprese non possono dare il via libera ai cantieri per le difficoltà a scontare le fatture inerenti i vari bonus che vanno dal rifacimento facciata all'energetico , al sisma. “Il problema - spiega Nobili - nasce anche dal fatto che prima un istituto bancario poteva liquidare ad un impresa s più commesse adesso da come si evince non più di quattro per impresa, addirittura inizialmente si erano ridotte a due. Un altro problema che ad oggi non si riesce a comprendere bene e se si è rifinanziato veramente il superbonus 110 dal Governo”.

“Dunque - continua Nobili - che centinaia di nostri concittadini non sanno come venirne fuori, si rasenta l'assurdo perché ci sono consumatori che hanno ricevuto il bonus ed altri no. Quindi è chiaro che il fatto sia discriminatorio perchè chi a fatto il superbonus ha una casa con un valore aggiunto molto più alto da chi ancora ad oggi non riesce a fare il superbonus non per sua volontà. Un altro problema che stà sorgendo è quello dellle centinaia di piccole e micro imprese che stavano collaborando con quelle più grandi ed adesso si trovano senza lavoro con aumenti nel breve periodo di disoccupati del settore edilizio che si possono calcolare intorno ai 1500 entro fine anno.

