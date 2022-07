Precari Viterbo, i sindacati: "La Asl faccia chiarezza"

17 luglio 2022 a

A distanza di oltre un mese dalla dura presa di posizione della Cisl circa la stabilizzazione di 58 lavoratori precari della Asl, è di pochi giorni fa la notizia che sei di loro, i cui contratti erano in scadenza, sono stati rinnovati. Ora, però, si apre il capitolo relativo alle stabilizzazioni. Capitolo che riguarda decine e decine di lavoratori. La Regione ha emanato un bando tipo nel quale invita le aziende sanitarie ad “avvalersi della facoltà, riservata agli enti del servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, il personale sanitario e socio-sanitario, anche non più in servizio, reclutato a tempo determinato, che abbia maturato almeno 18 mesi, di cui almeno sei nel periodo gennaio 2020 - giugno 2022”. Una ottima occasione per i precari della sanità viterbese.

Sanità, i sindacati autonomi. "Accendere un faro sui concorsi Asl"

Sulla base di questa nota della Regione, Cgil, Cisl e Uil funzione pubblica hanno scritto due lettere alla direzione sanitaria. Nella prima, del 12 luglio, chiedono la convocazione di un incontro “al fine di analizzare gli andamenti occupazionali, nonché di rendere noto lo stato delle procedure per la stabilizzazione del personale previste dalle Legge 234/2021”.

Precari Asl, rinnovo contratti in ritardo

Nella seconda lettera, del 14 luglio, i sindacati chiedono alla Asl, “al fine di acquisire dati essenziali per una corretta definizione della criticità e permettere l’attuazione di azioni finalizzate alla necessità di garantire il diritto alla salute, di conoscere il contingente di personale assunto nel 2021 con l’indicazione del profilo professionale; il contingente di personale assunto nel 2022 con l’indicazione del profilo professionale; il contingente di personale cessato nel 2021 con l’indicazione del profilo professionale e la tipologia della cessazione; il contingente di personale cessato nel 2022 con l’indicazione del profilo professionale e l’esatta quantificazione delle attuali carenze personale, suddivise per profilo professionale. E’ proprio su questo importante argomento di corrette relazioni sindacali - spiegano Cgil, Cisl e Uil - che corre l’obbligo di segnalare che, qualora le stesse non dovessero essere garantire, verranno intraprese tutte le iniziative, compreso lo stato di agitazione di tutto il personale”.

Capolei (Forza Italia): "Sbloccare assunzioni Asl Viterbo"

