Incidente Viterbo, auto fuori strada. Gravissime due ragazze

Due ragazze in gravissime condizioni dopo l'incidente avvenuto all'alba, poco prima delle 5, sulla strada Dogana, tra Montalto di Castro e Tuscania, all'altezza dell'incrocio con strada Sugarella.

Per cause in corso di accertamento l'auto sulla quale viaggiavano quattro ventenni, un ragazzo e tre ragazze residenti tra Lubriano, Castiglione in Teverina e Orvieto, è uscita di strada.

Dopo lo schianto il ragazzo e una delle tre sono riusciti a uscire dal veicolo, mentre per estrarre le altre due giovanissime, rimaste incastrate tra le lamiere, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto insieme ai carabinieri di Tuscania, a tre ambulanze e a l'eliambulanza, che ha trasportato in ospedale una delle due ragazze in codice rosso.

