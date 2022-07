Viterbo, no privati in Talete. Parola al nuovo Consiglio

Massimiliano Conti 16 luglio 2022 a

Un ordine del giorno il più possibile condiviso in cui il Comune di Viterbo ribadirà il proprio no alla cessione del 40% delle quote di Talete ai privati. E’ a questo che l’amministrazione Frontini sta lavorando in vista del Consiglio comunale del 26, che sarà dedicato alla gestione dell’acqua, come stabilito giovedì dalla conferenza dei capigruppo. La sindaca intende quindi prendere subito di petto la questione idrica – la difesa dell’acqua pubblica è stato uno dei cavalli di battaglia elettorale del Patto civico –, anche se la strategia da adottare per contrastare un processo già avviato - quello della privatizzazione della spa -, non sembra ancora chiara.

“Ci stiamo ragionando – confida Frontini – e non posso anticipare nulla, se non che l’obiettivo è di arrivare all’approvazione di un ordine del giorno largamente condiviso”. Non sarà una semplice dichiarazione di intenti – di quelle che impegnano genericamente la sindaca a contrastare la privatizzazione ecc. ecc. - perché quella, la leader civica l’ha già espressa nel Consiglio comunale d’esordio. “Entreremo nel merito del problema”, assicura. Una volta approvato, il documento sarà inviato a Talete nella speranza che il no del principale azionista (Palazzo dei Priori detiene oltre il 21% delle quote), basti a far ingranare la retromarcia all’amministratore unico Salvatore Genova, dopo la forzatura dell’assemblea dei soci convocata tre giorni prima delle elezioni, con il Comune di Viterbo sub commissariato, per modificare lo statuto (azione propedeutica alla vendita delle quote). Diversamente, Palazzo dei Priori potrebbe anche impugnare la delibera votata venerdì 10 giugno. A ventilare questa ipotesi è la consigliera della lista Per il bene comune Luisa Ciambella, che sul fronte di Talete picchia da anni e che in campagna elettorale proprio su questo tema aveva trovato una convergenza con Frontini.

“Per quanto mi riguarda sono disponibile a collaborare con l’amministrazione e la maggioranza nella stesura di un documento, mettendo a disposizione tutte le carte in mio possesso. Intanto ho apprezzato molto la scelta di inserire la questione Talete come primo punto all’ordine del giorno del consiglio del 26”, dice Ciambella, che ringrazia l’ex commissaria prefettizia Antonella Scolamiero per avere scelto di non partecipare al contestato voto del 10 giugno. La consigliera auspica che il documento, oltre ad ostacolare la privatizzazione, dia mandato alla sindaca a compiere tutti i controlli necessari sulla gestione della società, che a suo dire presenterebbe molte zone d’ombra: “Durante la campagna elettorale – conclude Ciambella – abbiamo sentito di nuovo parlare di assunzioni avvenute tramite agenzie interinali e non attraverso bandi e selezioni pubbliche come invece dovrebbe essere”.

