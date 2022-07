In tanti ai funerali di Giorgia Anzuini, morta a 22 anni in un incidente stradale

15 luglio 2022 a

Tantissime persone hanno affollato ieri pomeriggio la Cattedrale di Orte per l’ultimo saluto a Giorgia Anzuini, la 22enne morta domenica notte a Roma in seguito a un incidente stradale in cui ha perso la vita anche la sua amica Beatrice Funariu.

Lacrime e palloncini bianchi hanno accompagnato la cerimonia e l’uscita del feretro dalla chiesa. Durante l’omelia, il parroco don Maurizio, rivolgendosi alla famiglia e agli amici della ragazza, ha detto: “Giorgia continuerà a sorridere. Lei ora è nella vita”.

Accanto alla bara, sia in chiesa che fuori, c’era il suo cane, un cucciolo che Giorgia amava molto. All’uscita sono risuonate le note della canzone Poesia senza Veli di Ultimo, brano che lei amava particolarmente. In chiesa, dopo l’omelia, alcuni amici hanno voluto renderle omaggio, raccontando di era Giorgia.

