Picchiata dal marito fugge di casa a piedi nudI: l'uomo a processo

14 luglio 2022 a

a

a

È entrato nel vivo il processo a carico del pastore che lo scorso gennaio è finito davanti al collegio del Tribunale di Viterbo per aver picchiato la moglie, la quale per sottrarsi all’aggressione è fuggita a piedi scalzi da Mezzano per raggiungere la stazione dei carabinieri di Farnese, dove ha denunciato il coniuge. Ieri in aula sono stati sentiti i militari che hanno preso parte all’intervento e che hanno raccolto la denuncia della donna. “Era la mattina del 13 gennaio di quest’anno quando è arrivata la segnalazione alla centrale operativa. La signora ha percorso circa una decina di chilometri a piedi ed è arrivata in caserma grazie a un automobilista che incrociandola per strada le ha dato un passaggio – ha riferito il comandante della stazione di Farnese-. La parte offesa era sconvolta, aveva il volto e i vestiti insanguinati e ci ha raccontato di essere stata malmenata dal marito. Subito dopo la querela è stata scortata all’ospedale. Nel frattempo i colleghi di Valentano si sono recati in un casale a Mezzano collocato all’interno della tenuta agricola dell’imprenditore viterbese Piero Camilli. Marito e moglie infatti sono suoi dipendenti. Non appena entrati nel casolare abbiamo trovato il marito della donna in cucina. Era ubriaco e accanto a lui abbiamo notato 3 bottiglie di birra e una di grappa che l’imputato ha preso da sotto il tavolo. Intanto sono arrivati i due figli della coppia che erano stati accompagnati a casa dal custode. L’imputato ha fatto resistenza passiva e non ha voluto saperne di salire sulla nostra pattuglia e ha preteso che almeno uno dei due figli salisse in macchina. Inoltre in un magazzino attiguo abbiamo trovato un fucile con due cartucce posseduti illegalmente. Dopo essere stato arrestato l’uomo è stato sottoposto all’allontanamento dalla casa famigliare con l’apposizione del braccialetto elettronico. Tuttavia, successivamente il dispositivo è scattato diverse volte poiché la donna è tornata spesso a casa dal marito che era da solo, nonostante fosse stata sistemata dal datore di lavoro in un altro alloggio. Dunque per questo motivo la Procura ha aperto un fascicolo su entrambi i coniugi e ci risulta che lei abbia chiesto la revoca della misura inflitta al consorte”. Dalle prime ricostruzioni sarebbe emerso che il mandriano sarebbe andato in escandescenze aggredendo brutalmente la moglie per non aver trovato il pranzo pronto rientrando dal lavoro. Si tornerà in aula il 15 febbraio 2023 per ascoltare la testi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.