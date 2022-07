Ponte storico di Blera, lavori in vista: la Provincia stanzia 800 mila euro

14 luglio 2022 a

Ottantacinque anni ben portati. Il ponte storico di Blera, nato nel 1937, è in buono stato di conservazione ma, come si sa, prevenire è meglio che curare, e così da tempo, sia per mantenerne intatto il fascino indiscutibile che per limitare i danni da usura derivanti dal passare dei decenni, è stato oggetto di innumerevoli finanziamenti. L’ultimo è quello di 800 mila euro che la Provincia ha stanziato in suo favore.

“E’ proprio così - spiega il primo cittadino di Blera Nicola Mazzarella - il 14 luglio è in programma un altro sopralluogo che è soltanto l’ultimo dei numerosi che la Provincia ha già effettuato, sia per la regimazione dell’acqua, con interventi tecnici messi in atto allo scopo di ridurre al minimo la possibilità di innesco dei processi erosivi, sia per l’innalzamento della barriera. Questioni che vanno a cautelare il paese e i passanti, nel futuro, dal punto di vista della sicurezza. Oggi, pertanto, saranno svolte ulteriori indagini, un supplemento chiesto dai professionisti incaricati, che serviranno per dare il via alla realizzazione materiale del progetto”.

I tempi previsti per la partenza?

“Ci vuole ancora qualche mese, se ne parlerà nella primavera del 2023, ma tutta la cittadinanza ha accolto con entusiasmo queste misure. Per noi il ponte è una risorsa importante e siamo felici che venga consolidato e mantenuto in sicurezza nel tempo. Non a caso è stato il ponte più finanziato della provincia di Viterbo e questo ci inorgoglisce”.

Ha idea di quanto tempo ci vorrà per realizzare gli interventi, considerato che la struttura è fondamentale per la vita del paese?

“Sui tempi ancora non siamo in grado di esprimerci con precisione - spiega il sindaco Nicola Mazzarella - forse avremo qualche informazione in più con il prossimo sopralluogo. La cittadinanza dovrà pazientare per via dei disagi inevitabili che ci saranno durante il corso dei lavori, ma sarà un’attesa carica di aspettative e di soddisfazione per il nostro futuro. Si tratterà, al massimo, di qualche mese comunque, non parliamo certo di anni”.

Un ponte, quello di Blera, opera ingegneristica di 90 metri di lunghezza a una sola arcata, per 65 metri di altezza, costata 2.000 giornate di lavoro e meta di turisti da tutte le parti d’Italia. Un monumento elegante e ben inserito nella natura che dimostra come la conservazione di un passato glorioso possa essere ammirata nel presente e considerata un inno alla bellezza.

