Inaugurato il Centro antiviolenza all'Università della Tuscia

14 luglio 2022 a

a

a

E’ stato inaugurato a S. Maria in Gradi il Centro antiviolenza dell’Università della Tuscia. Presenti alla cerimonia il rettore Stefano Ubertini, gli assessori regionali Enrica Onorati e Paolo Orneli e il presidente Disco Lazio Alessio Pontillo. “La volontà di istituire un Centro antiviolenza presso le sedi universitarie vuole essere un concreto sostegno e supporto alle donne vittime di violenza fisica e psicologica. Il servizio contribuirà a diffondere la cultura della legalità e della parità di genere per contrastare l’odioso fenomeno della violenza sulle donne e, in generale, delle discriminazioni” hanno dichiarato Onorati e Orneli. “Negli ultimi anni Disco ha notevolmente ampliato l'offerta di servizi per studenti e cittadini, tutelare il diritto allo studio significa, prima di tutto, dare la libertà alle persone di poter essere ciò che desiderano, a livello personale e professionale. L’avvio del centro antiviolenza è l’ultimo esempio dell’attenzione che Regione Lazio e Disco dedicano alla tutela della libertà dei cittadini, aiutandoli ad uscire da situazioni odiose e in nessun caso accettabili dalla nostra comunità”, ha dichiarato Alessio Pontillo. Il centro sarà gestito per 12 mesi dall’associazione Ponte Donna. Questi gli orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 14,30 alle 18,30. Sarà attivo anche un servizio di ascolto con numero dedicato H24 e il supporto di una mediatrice linguistico-culturale, nonché l’iscrizione al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522. Il centro antiviolenza garantirà, a titolo gratuito, i servizi di ascolto (colloqui telefonici e preliminari per individuare bisogni ed emergenze fornendo il primo supporto); accoglienza gratuita e protezione dopo colloqui strutturati; assistenza e sostegno psicologico individuale o in gruppo di mutuo aiuto. Al Centro sarà possibile ricevere anche assistenza legale, supporto per i figli minori, orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa. Inoltre, la struttura potrà assicurare i necessari collegamenti con le case rifugio e gli altri Centri antiviolenza e con le istituzioni e un percorso di uscita dalla violenza personalizzato di protezione e sostegno. Il Centro si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato per garantire il riconoscimento delle diverse connotazioni della violenza subita sotto il profilo sia relazionale che fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.