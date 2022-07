L'Inps cerca medici per le visite di controllo

14 luglio 2022 a

La direzione provinciale di Viterbo dell’Inps intende procedere con il reclutamento di medici iscritti all’Ordine, al fine di assicurare il servizio di visite mediche di controllo. I medici svolgeranno il servizio, in aggiunta ai medici già operanti, per un periodo massimo di quattro mesi, rinnovabile, e dovranno garantire la copertura delle due fasce orarie giornaliere: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i lavoratori pubblici, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i lavoratori privati. C’è tempo fino al 12 agosto per presentare la domanda. Il bando e il modello possono essere chiesti all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Viterbo.



