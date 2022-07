Raddoppio Cassia, la Provincia accelera

14 luglio 2022 a

Questo raddoppio s’ha da fare. Firmato Provincia e Ance di Viterbo. Il raddoppio è quello della Cassia nel tratto tra Monterosi e il capoluogo, un progetto di cui si parla da cinquant’anni ma che è sempre rimasto nel cassetto, così come il sogno di raggiungere Roma su gomma in tempi ragionevoli. Ora l’amministrazione provinciale, con il sostegno dei costruttori viterbesi, ha deciso di prendere il toro per le corna e martedì scorso, nella sala consiliare di Palazzo Gentili, ha istituito un tavolo tecnico che nei prossimi mesi, come spiega il presidente Romoli, “si occuperà di fare una sintesi tra le esigenze delle varie parti coinvolte, dai comuni fino alla Regione e ai ministeri competenti”. Ha presieduto l’incontro, insieme a Romoli, il consigliere con delega ai lavori pubblici Maurizio Palozzi. Erano presenti l’imprenditore Fabio Belli in qualità di delegato alle infrastrutture dell’Ance di Viterbo (che sul tasto del raddoppio della Cassia batte da anni ma che finora era rimasto una voce pressoché isolata), Achille De Vito Franceschi per l’Anas, l’ingegnere Massimo Paoluzi per la Regione Lazio, l’ingegnere Franco Bocchetto di Bonifica Spa, l’ingegnere Bruno Guidobaldi di Saim srl e l’ingegnere Alberto Pecorelli.

Durante l’incontro i presenti hanno fatto il punto su una notte ancora fonda: nei decenni passati sono stati infatti realizzati e presentati alla Regione Lazio diversi progetti, arrivati anche in fase definitiva, per realizzare le quattro corsie anche nel tratto tra Monterosi e Viterbo, laddove oggi la consolare diventa un imbuto. Un primo progetto, firmato dall’ingegnere Antonio Macchi, risale alla fine degli anni Ottanta, quelli più recenti agli anni Duemila. Il tavolo tecnico ha deciso di ripartire proprio da questi progetti, tutti finiti nel dimenticatoio, aggiornandoli e presentandoli nuovamente agli enti preposti a finanziare l’intervento.

“La Cassia rappresenta il collegamento più immediato tra Viterbo e Roma - sottolinea il consigliere Palozzi - ed è chiaro che l’ampliamento della strada è per noi una questione di fondamentale importanza. Investire sulle infrastrutture significa investire sulla crescita e lo sviluppo”.

“Questa amministrazione vuole fare tutto ciò che è nelle sue facoltà per soddisfare le legittime aspirazioni di crescita della Tuscia - aggiunge Romoli -. E’ per questo che cercheremo di attivare la politica, sia del territorio che nazionale, affinché si conceda il mandato all’Anas a procedere con i lavori. Per farlo è però necessario avviare un’interlocuzione costruttiva con il ministro delle infrastrutture, al quale la Provincia di Viterbo invierà a breve una nota formale”.

“Come Ance - aggiunge Belli - riteniamo fondamentale l’iniziativa presa a pochi mesi dall’insediamento dal presidente della Provincia Alessandro Romoli e dal consigliere Maurizio Palozzi. Durante l’incontro è emerso lo stallo burocratico, l’attività necessaria al fine di riavviare le varie procedure amministrative, nonché la necessità di effettuare le verifiche archeologiche lungo il tracciato. Verifiche propedeutiche alla progettazione esecutiva, la quale una volta approvata, consentirà di poter indire la gara di appalto”.

Il tavolo tecnico si riunirà di nuovo a settembre a Palazzo Gentili.

