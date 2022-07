Maltagate Viterbo, chi ha pagato i soggiorni? Cimarello: "Chiedetelo alla sindaca di Montefiascone"

Massimiliano Conti 13 luglio 2022 a

Sta assumendo tinte grottesche il Maltagate, ovvero il caso della gita a Ta’ Sannat compiuta tra fine aprile e inizio maggio da un’“allegra brigata” di amministratori comunali, guidata dalla sindaca del Pd Giulia De Santis e composta in gran parte da parenti, amici ed esponenti del Pd falisco. In tutto 45 persone volate nella città maltese nell’ambito di un gemellaggio finanziato dall’Unione europea (7.500 euro la somma ottenuta) e stretto tra i due comuni ai tempi del precedente sindaco Massimo Paolini. L’imbarazzo della prima cittadina - a fronte di un caso che sta montando ogni giorno che passa, che è finito anche alla ribalta delle cronache nazionali (con un articolo sul quotidiano Libero firmato da Francesco Storace) e che rischia di travolgere lei e la sua amministrazione - è palpabile. La De Santis, interpellata lunedì dal Corriere di Viterbo, aveva annunciato l’invio a stretto giro di un comunicato chiarificatore. Mai arrivato.

Il post scritto dalla sindaca sulla sua pagina Facebook, in risposta a quanto denunciato dai consiglieri di opposizione, non ha infatti chiarito un bel nulla. Soprattutto non ha risposto alla domanda fondamentale: al di là dell’opportunità di portare parenti e amici in vacanza a Malta, nell’ambito di un progetto che doveva servire a realizzare uno scambio di natura culturale, turistica e commerciale, chi ha pagato il viaggio? La De Santis sostiene che tutti hanno viaggiato a spese proprie e aveva assicurato che avrebbe tirato fuori le pezze d’appoggio. A ieri sera nulla era stato ancora mostrato. Inoltre: se è vero, come sembra, che il volo è stato a carico degli interessati, sarebbe interessante capire anche chi ha pagato il vitto a l’alloggio a Ta’ Sannat. Impossibile cavare qualcosa dai componenti della delegazione, come per esempio l’ex sindaco dem e attuale assessore Luciano Cimarello, che alla gita aveva partecipato insieme alla moglie.

Ecco il resoconto del dialogo telefonico con il cronista che ieri pomeriggio chiedeva lumi: “Non dico nulla perché so che la sindaca sta preparando un comunicato”. “Il comunicato lo aveva annunciato per ieri in realtà”. “Adesso la chiamo e verifico”. Dieci minuti dopo ricontattiamo Cimarello: “Ho mandato un messaggio whatsapp ma non lo ha ancora letto”. “Intanto però potrebbe dirci se il viaggio se lo è pagato da solo”. “Sì”. “Si riferisce al volo o anche al vitto e all’alloggio?”. “Mi riferisco al volo”. “E il soggiorno? L’ha pagato il comune di Ta’ Sannat?”. “No”. “E chi lo ha pagato?”. “Risponderà la sindaca”. “Lei non può dircelo?”. “No, non ve lo dico”. Da parte sua, l’ex sindaco Massimo Paolini, al quale spetta la paternità del gemellaggio, sostiene che il vitto e il pernottamento erano a spese della città maltese. “Nulla di male se un amministratore si fa accompagnare in viaggio dalla moglie, purché gli altri componenti della delegazione siano persone con un ruolo: penso per esempio a un rappresentante del settore agrituristico, al direttore dell’oleificio o della cantina sociale – dice Paolini -. Vorrei capire invece che ruolo avevano tutte queste persone che hanno accompagnato la sindaca, compresi i dirigenti locali del Pd, e cosa è servita la loro presenza. La sindaca lo dovrebbe spiegare”. Sempre che trovi il tempo.

