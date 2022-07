Rifiuti Viterbo, Regione vara legge sugli Egato

Mattia Ugolini 13 luglio 2022 a

a

a

Rifiuti, approvata in Regione la legge sugli Egato: futuro della discarica di Monterazzano sempre più incerto. Alla fine, dopo lunghe trattative all’interno della sua maggioranza, Nicola Zingaretti è riuscito a portare a casa il risultato, facendo approvare la legge sull’istituzione degli Egato, gli enti di governo degli Ato, che sostituiranno i Comuni per quanto riguarda i compiti di pianificazione dei fabbisogno e di assegnazione dei servizi per la gestione integrata del sistema dei rifiuti. Il provvedimento varato dalla Pisana è composto da undici articoli, frutto di una lunga discussione tra le diverse correnti del Pd ed anche da qualche piccola richiesta dei Cinque Stelle. Come nel caso del paragrafo, modificato tramite un emendamento dall’assessore Valeriani per scongiurare l’ipotesi franchi tiratori, che prevede l’istituzione di due Ato nel territorio di Roma, uno per la città metropolitana ed uno per la provincia.

Nuovi centri di raccolta differenziata con i finanziamenti in arrivo dal Pnrr

Nel dettaglio, gli Egato - soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica - si occuperanno di tutte le operazioni concernenti l'approvazione del piano d'ambito, l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti (mediante procedura ad evidenza pubblica, ossia tramite affidamento a società in house, altra richiesta della corrente piddina legata ai sindacati), la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, l'organizzazione di sistemi di raccolta differenziata adeguati e la promozione delle misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, il monitoraggio degli impianti disponibili, la disciplina dei rapporti tra i soggetti affidatari dei servizi e al controllo della gestione dei servizi, la stipula degli accordi di programma, intese e convenzioni, la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e, infine, la trasmissione dei dati del sistema integrato alla piattaforma informatica della Regione e alla redazione del rendiconto annuale.

Gestione rifiuti, scontro alla Pisana

Gli organi degli Egato sono l'assemblea, alla quale partecipano tutti i sindaci dei comuni appartenenti all’Ato, il presidente, eletto a maggioranza dai componenti dell'assemblea, il consiglio direttivo, costituito da presidente e 4 membri nominati dall'assemblea, il direttore generale, nominato dal consiglio direttivo mediante procedura ad evidenza pubblica e, per ultimo, il revisore legale unico dei conti, nominato anch’esso dall'assemblea. Affinché gli Egato entrino a pieno regime, però, servirà del tempo. Prima si diceva addirittura che fossero necessari 8 anni, ora Zingaretti assicura che tutto sarà completato entro fine 2024. Fino a quel momento, Viterbo dovrà continuare a farsi carico della spazzatura delle altre province in difficoltà? Su questo punto, il direttivo della discarica di Monterazzano, per il momento non si sbilancia. Al contrario del sindaco Frontini, che ha promesso barricate se la rotta non dovesse essere invertita.

Rifiuti, saltata seduta su istituzione Egato. Il piano di Zingaretti rischia di arenarsi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.