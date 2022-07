Omicidio Angeletti, anche il Comune di Tarquinia parte civile

12 luglio 2022 a

a

a

Claudio Cesaris, il tecnico biologo pensionato che ha ucciso con due colpi alla nuca il professor Dario Angeletti il 7 dicembre scorso, nel parcheggio antistante l’oasi naturale Le Saline di Tarquinia, è comparso ieri mattina nel tribunale di Civitavecchia per la prima udienza riservata alla costituzione delle parti civili. Il Gup, al termine di una breve camera di consiglio, ha accolto la richiesta del Comune di Tarquinia, nonostante i legali della difesa avessero avanzato eccezioni, chiedendo che il Comune non fosse ammesso. Le argomentazioni presentate dall’avvocato Paolo Pirani hanno però convinto il Gup Francesco Filocamo. La medesima richiesta è stata avanzata anche dall’avvocato Eliana Bentivoglio, che tutela gli interessi della ricercatrice Adriana Bellati. Il giudice ha accolto anche questa istanza. La seconda parte dell’udienza ha riguardato la richiesta, da parte della difesa, del rito abbreviato. Secondo i legati di Cesaris, infatti, non ci fu l’aggravante della premeditazione, ma si trattò solo di un’azione dettata da futili motivi. Secondo i legali delle parti civili, invece, non possono sussistere i presupposti dei futili motivi in quanto l’uomo, oltre ad aver pedinato la vittima, si è recato alle Saline di Tarquinia dove poi si è consumata la tragedia, armato di pistola che ha poi usato per uccidere il professore. In merito a questa richiesta, il giudice comunicherà la decisione nella prossima udienza, fissata per il 23 settembre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.