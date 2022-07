Rapina alle poste di Canino, l'ex direttore patteggia 3 anni e 10 mesi

12 luglio 2022 a

a

a

Rapina alle poste di Canino del 28 novembre 2020, confermate in Appello le pene stabilite dal verdetto di primo grado per quattro degli autori, mentre Massimiliano Ciocia, ex direttore della filiale, e Roberto Gallo, hanno patteggiato rispettivamente 3 anni e 10 mesi e 3 anni e 4 mesi. Ieri, nello specifico, i giudici hanno ribadito quanto disposto dalla sentenza emessa dal gup Giacomo Autizi a novembre 2021, che ha condannato Riccardo Carloni Modesti a 5 anni, Christian Lanari a 5 anni, e Domenico Palermo e Daniele Casertano a 5 anni e 8 mesi ciascuno.

Rapina alle poste, non è stato trovato ancora il bottino

I rapinatori si sarebbero impossessati di 200 mila euro circa, somma avvolta ancora nel mistero, in quanto mancherebbe all’appello gran parte del malloppo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.