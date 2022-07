Babbo più bello d'Italia, tra i premiati anche un viterbese

12 luglio 2022 a

Anche un viterbese premiato al concorso Il babbo più bello d’Italia, andato in scena sabato scorso all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare (riviera romagnola).

Si tratta di Roberto Grazini, 59 anni, artigiano di Bagnaia, papà di Sheila di 31 anni. A lui è andata la fascia di babbo dolcezza. Come papà più bello d’Italia è stato invece incoronato un umbro, Sergio Moscatelli di 35 anni, che ha sbaragliato la concorrenza al termine di varie prove di abilità: chi ha cantato, chi ha ballato, chi ha proposto un esercizio sportivo, chi ha dedicato poesie e addirittura chi si è cimentato in originali prove creative.

Il babbo più bello d’Italia (marchio registrato) è un concorso di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti e riservato ai papà dai 25 ai 45 anni, con fascia gold per i papà dai 46 ai 55 anni e fascia evergreen per i papà con più di 56 anni. “Oltre all’aspetto fisico ed alla sua grandissima dolcezza e simpatia - si legge in un comunicato dell’organizzazione - il vincitore si è aggiudicato il titolo grazie anche alla prova di abilità, la preparazione di una rivisitazione fit di uno dei dolci più amati dagli italiani, il tiramisù, conquistando la giuria tutta al femminile".

