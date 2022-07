Incidente a Roma, una delle due vittime è una 22enne di Orte

11 luglio 2022 a

E' una ragazza di Orte di 22 anni una delle due vittime di un incidente stradale che è avvenuto la scorsa notte a Roma, in via del Foro Italico. Si tratta di Giorgia Asia Anzuini, che viaggiava assieme a Beatrice Funariu, 21 anni di Montemario, morta anche lei. L’auto a bordo della quale le due ragazze viaggiavano, una Citroen C3, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine ha sbandato superando il marciapiede che separa le due corsie, per scontrarsi con una Alfa Stelvio che pare fosse sulla corsia di sorpasso. La C3 si è ribaltata in seguito al violento impatto. A bordo dell’Alfa c’era il regista cinematografico Carmine Elia, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gemelli. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Inutili i soccorsi per le due ragazze. I sanitari hanon provato a lungo a rianimarle ma senza risultato. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarle dalle lamiere dell'auto.

Giorgia Asia Anzuini aveva frequentato l’Istituto paritario Einaudi e per qualche tempo aveva anche lavorato insieme al padre, titolare di un ristorante nel Narnese. Viveva nel centro storico di Orte insieme alla mamma. Tanti i messaggi di cordoglio postati dagli amici appena saputa la tragica notizia.

