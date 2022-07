Il teatro dell'Unione per due mesi si fa museo per raccontare la sua storia

11 luglio 2022 a

A Viterbo è stata inaugurata nei giorni scorsi e sarà visitabile fino al 3 settembre la mostra “Il Teatro dell'Unione - Storia e spettacoli di un'epoca”; sede dell'evento è il teatro di piazza Verdi, trasformato per l'occasione in suggestiva sede espositiva, nella quale curatrice e collaboratori hanno saputo creare un continuo dialogo tra struttura, sue infrastrutture interne, reperti vari e materiali iconografici, così da intessere un racconto arricchito di visioni e suoni, che prende le mosse da inizio Settecento e arriva ai nostri giorni.

Ben più che un'esposizione di foto e locandine, è infatti quella curata da Sabrina Morbidelli con la collaborazione di Andrea Maurizi, su materiali d'archivio di Mauro Galeotti: una vera esperienza multimediale, un percorso nella storia del teatro a Viterbo più in generale e del Teatro dell'Unione in particolare, con tappe fatte sì di documenti, fotografie e locandine d'epoca, ma anche di oggetti preziosi come la Carrozza dei Priori donata nel XVIII secolo dai Conservatori di Roma ai Magistrati di Viterbo e usata per le solenni uscite istituzionali dei notabili; il fortepiano Schanz del 1820 scoperto in un magazzino comunale nel secolo scorso; le scenografie della Tosca presentata a dicembre 2017 per suggellare la riapertura del teatro; il meccanismo originale perfettamente funzionante dell'antico orologio collocato in bella mostra all'interno di un palco.

Nel foyer del teatro si ripercorre la storia, in sintesi: il teatro dei Nobili e quello del Genio, secolo XVIII, poi la costruzione dell'Unione su iniziativa della società dei Palchettisti, quindi le trasformazioni, testimoniate da riproduzioni di foto d'epoca, apportate alla struttura (e alla piazza) tra la fine dell'Ottocento e la metà del secolo scorso.

Percorrendo il corridoio del primo ordine di palchi, la storia si arricchisce di documenti: spiccano il bando di concorso per la progettazione del teatro, pubblicato il 20 giugno 1845 e che vide vincitore il progetto dell'architetto romano Virginio Vespignani; e la riproduzione del Regolamento pontificio del 1855, “Regolamento disciplinare per pubblici spettacoli della città e provincia di Viterbo”.

Dal XIX si passa al XX Secolo: la tragedia della guerra, il rifugio antiaereo realizzato di fianco al teatro, il restauro post bellico, gli spettacoli ospitati negli anni del Boom, con le locandine di concerti leggendari come quello che vide in scena Umberto Bindi, Tony Cucchiara, Alberto Rabagliati, Romano Mussolini e Domenico Modugno, e quello con Milva, presentato da Pippo Baudo.

In platea focus sulla lirica che è passata per l'Unione: i profili dei grandi cantanti e compositori, da Giacomo Lauri Volpi a Raffaele De Falchi, da Adriano Ceccarini a Lina Cavalieri, Tito Schenardi, Prospero Selli, Cesare Dobici, Angelo Medori. Spazio a parte è riservato a Fausto Ricci, la cui voce risuona grazie al recupero di preziose antiche registrazioni; infine le locandine di eventi quali Tosca messa in scena nel 1972 con la regia di Giuseppe De Tomasi, con Raina Kabainvanska.

Orari: fino al 3 settembre 2022, dal martedì alla domenica 10-13 e 15-19.

