Braccianti stranieri, assunzioni ferme per problemi al sito del Viminale

Molte aziende agricole viterbesi sono in attesa che si sblocchi la procedura per regolarizzare i braccianti stranieri. A quanto risulta c’è un problema tecnico che impedisce l’operazione. A lanciare l’allarme sui disagi che questa situazione sta creando (al momento interesserebbe qualche decina di persone), è il presidente di AgriViterbo Giovanni Pira, secondo il quale i ritardi determinano problemi per le aziende, ma rischiano anche di incrementare il ricorso al lavoro nero. Tutto, come detto, è nato da un problema tecnico, per cui, dal sito del ministero dell’Interno, risulta impossibile prenotare appuntamenti con la prefettura. Ciò vuol dire che molti stranieri, in larga parte parenti di chi già vive e lavora in Italia, sono arrivati con il visto per motivi di lavoro, ma non possono essere ancora messi in regola.

Spiega il presidente Pira: “Quando lo straniero entra in Italia con il visto, per espletare la regolarizzazione ha otto giorni di tempo per presentarsi in prefettura con la documentazione richiesta. Ma per fare questo passaggio, il datore di lavoro deve prenotarsi preventivamente attraverso il portale del ministero dell’Interno, collegandosi ad un link specifico. In questo caso però - prosegue Pira - il link risulta essere inattivo, ossia non permette di eseguire nessuna operazione di inoltro. L’alternativa proposta è quella di trasmettere una pec alla prefettura, ma anche in questo caso la risposta è che ‘l’ufficio è impossibilitato a fissare la data per l’appuntamento richiesto, in quanto ad oggi non è completamente attivo il canale telematico messo a disposizione dal ministero dell’Interno, con un rimando a futuri appuntamenti non appena tornerà operativo il servizio. Morale della favola: i braccianti, o aspiranti tali, non possono iniziare a lavorare, perché senza il passaggio in prefettura non possono ottenere il codice fiscale e di conseguenza non possono essere assunti, e non possono neanche lasciare il Paese, altrimenti perdono il diritto del visto. L’imprenditore agricolo, tuttavia, deve continuare a pagare vitto e alloggio pur non sapendo quando poter avviare le pratiche di assunzione”.

Questa impasse sta andando avanti da troppo tempo e al momento non c’è una soluzione alternativa che possa in parte risolvere il problema. “A tal proposito - conclude Giovanni Pira - auspico che si possano prendere le giuste precauzioni per risolvere in modo definitivo e tempestivo questa situazione, il cui protrarsi causerebbe notevoli disagi per il nostro settore che, soprattutto in questo periodo, ha urgente bisogno di manodopera da impiegare nei campi, senza contare il risvolto negativo che potrebbe interessare il lavoro in nero e la piaga del caporalato”

