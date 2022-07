Omicidio del piccolo Matias, il legale dei familiari: "Sentenza giusta"

11 luglio 2022 a

“Da un lato siamo soddisfatti perché il procedimento è stato gestito benissimo e dall’altro sollevati perché è una sentenza giusta che rispecchia appieno l’andamento dei fatti”, ha dichiarato all’indomani della sentenza l’avvocato Michele Ranucci, difensore della mamma e degli zii del piccolo Matias, ucciso a soli 10 anni il 16 novembre 2021 dal padre Mirko Tomkow, 45enne, condannato all’ergastolo venerdì scorso dalla Corte d’Assise del Tribunale di Viterbo. “L’istruttoria è stata devastante sotto il profilo emotivo per tutto quello che abbiamo visto e sentito in aula – ha affermato il legale-. Com’è ovvio, purtroppo il verdetto non restituirà il bambino alla famiglia, ma almeno ha messo un punto. Il dolore per questa perdita si protrarrà per sempre e accompagnerà queste persone per tutta la vita. Se non altro, ma è una magra consolazione, due giorni fa abbiamo alleggerito la famiglia dal dover affrontare il processo contro l’assassino, che è stato uno dei pensieri più gravosi che hanno avuto e che li ha afflitti per tutto questo periodo”.

Uccise il figlio Matias, ergastolo per Mirko Tomkow

La Corte d’Assise, presieduta dal giudice Eugenio Turco, con a latere il giudice Elisabetta Massini, esclusa l’aggravante della crudeltà, ha sposato la tesi accusatoria e condannato il manovale polacco all’ergastolo con isolamento diurno per un anno e disponendo una provvisionale di 200 mila euro in favore della moglie, Mariola Rapaj, e 100 mila per ciascuno dei cognati, Marcela Rapaj e Ubaldo Marcelli, che avevano cresciuto Matias come un figlio. Il difensore delle parti civili, in conclusione dell’arringa, ha annunciato la richiesta di un risarcimento di 2 milioni per la madre e di 1 milione per gli zii.

Video su questo argomento Ergastolo per Mirko Tomkow che ha ucciso il figlio Matias. La Corte d'Assise legge il verdetto

“Partivamo dalla contestazione di 7 aggravanti. Credo che quella della crudeltà sia stata intesa dai giudici come una tortura, quindi un gesto che si protrae nel tempo e che infligge una sofferenza inutile alla vittima – ha spiegato Ranucci-. L’evento invece è stato istantaneo, ma questa è solo la mia interpretazione del momento, visto che si dovrà aspettare che vengano depositate le motivazioni per avere un quadro più chiaro delle valutazioni. L’aggravante della minore età era scontata. La premeditazione sulla quale abbiamo puntato non solo noi ma anche il pm Paola Conti, che ha coordinato le indagini in maniera accuratissima e ripercorso la vicenda in sede di discussione con estrema puntualità, è emersa in modo abbastanza palese anche nel corso del dibattimento. Tuttavia, il fatto che l’aggravante della crudeltà non sia stata riconosciuta non è rilevante per noi a questo punto, perché i problemi erano, sono e rimarranno altri anche in futuro. Infine, ci tengo a precisare che non è l’aspetto economico della faccenda che ci interessa. Le mie sono state delle richieste che andranno stimate in sede civile. La provvisionale è l’unica che viene riconosciuta al momento del deposito delle motivazioni della sentenza e farò di tutto per far sì che i miei assistiti abbiano almeno un minimo di ristoro”.

