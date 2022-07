 Monsignor Fortunato Frezza a 80 anni diventa cardinale

11 luglio 2022 a

Monsignor Fortunato Frezza, il “don” di Viterbo, canonico della basilica di San Pietro in Vaticano, è stato nominato cardinale da Papa Francesco. "E’ difficile spiegare cosa stia succedendo dentro di me - dice - però l’emozione c’è. Ad ottanta anni cominciare questa nuova parte della vita, in modo inaspettato, non è esattamente gestione di routine”.

“Con Papa Francesco è dal 2013 che non mi sento - spiega - però ho trovato il modo di ringraziarlo con una formula scritta. Come ho già detto, Ho appreso della sua decisione tramite un amico che guardava la tv e che subito mi ha telefonato per dirmi che in diretta, durante la messa, ero stato nominato cardinale”.

“Avendo appena compiuto gli ottant'anni - aggiunge -, non avrò incarichi istituzionali, così attendo di sapere cosa mi aspetta e prima comunque c’è tutto l’iter di insediamento; il 23 luglio ci sarà l’ordinazione episcopale, non sarà presente il Papa, ma è la prima cerimonia solenne a vedermi coinvolto in questa nuova veste, alla fine riceverò amici e familiari nelle adiacenze della sala Nervi per un saluto e un piccolo conviviale. Seguirà la consacrazione ufficiale il 27 agosto con il concistoro e la proclamazione a cardinale, alla presenza di Papa Francesco. Al termine della quale, presso una sala lasciatami a disposizione ci saranno le visite di cortesia anche qui per amici e familiari”.

