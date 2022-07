Sul litorale del Lazio abusivismo, pesca illegale e mancata depurazione

11 luglio 2022 a

Tra abusivismo edilizio, pesca illegale e mancata depurazione delle acque di scarico, escalation di reati ambientali sulle coste del Lazio. Dove, soprattutto nel sud della regione, cresce l’allarme su malavita e infiltrazioni mafiose.

A riportare d’attualità la grave emergenza è stato nei giorni scorsi il dossier Mare Nostrum presentato da Legambiente, che ha stimato 12,6 illeciti per ogni chilometro di costa. Un dato che pone il Lazio al sesto posto nella classifica nazionale sull’illegalità lungo le cose del Belpaese.

I dati presi in considerazione sono del 2021: 4.565 gli illeciti penali e amministrativi scoperti, 1.779 le persone denunciate, 2.913 le sanzioni elevate e 689 i sequestri eseguiti dalle forze dell’ordine su mandato dell’autorità giudiziara. Nello specifico, il Lazio è al primo posto per i reati connessi all’abusivismo edilizio (2.178 accertati in cantieri e stabilimenti balneari), al nono per la pesca abusiva (611) e al secondo per mala depurazione (1.709).

In prima linea, per cercare di arginare il fenomeno, le Capitanerie di porto e la Guardia di finanza. Tra tutte le operazioni eseguite, certamente la più importante risale al febbraio scorso, con l’arresto di 65 persone, indagate per mafia nell’ambito dell’inchiesta Tritone, e l’arrivo ad Anzio e Nettuno della Commissione d’indagine inviata dal prefetto di Roma, su mandato del ministero dell’interno, con il compito di valutare se vi siano le condizioni per lo scioglimento dei Consigli comunali. Secondo l’Antimafia, nei due comuni del litorale romano si sarebbe da tempo insediata una vera e propria ’ndrangheta. Altro fronte caldo è quello di Terracina in provincia di Latina.

]“Con il dossier Mare Nostrum - spiega Legambiente - siamo tornati a denunciare l’enorme numero di illegalità commesse lungo le coste, con cemento e pesca abusivi e mala depurazione nel nostro territorio e purtroppo il Lazio continua ad essere la peggior regione dopo le cinque a tradizionale presenza mafiosa, in questa poco ambita classifica. In particolare spicca come scarichi illeciti e mancata depurazione possano mettere a dura prova la qualità del nostro mare; in tal senso c’è da rafforzare la rete di tutela, salvaguardia e denuncia degli ecoreati contro il mare, ma anche gli strumenti positivi che si possono e si devono continuare a mettere in campo così come si sta facendo in questi anni, a partire dalla costruzione e realizzazione di percorsi di contratto di fiume”.

“Siamo di fronte - conclude Scacchi - a una vera e propria aggressione continua contro il litorale che avviene, peraltro, anche contro ogni logica di adattamento del territorio al clima che cambia, e che deve portare invece ad allentare al più presto la morsa del cemento per garantire sicurezza alle persone, tutela della biodiversità e resilienza dei territori costieri”.

