Marta, in arrivo nuovi campi da padel e il cinema ristrutturato

10 luglio 2022 a

Marta, due buone notizie in arrivo per amanti dello sport e della cultura. La prima è la realizzazione di due campi di padel sul lungolago vicino al fiume Marta, l’altra è l’ultimazione dei lavori al cinema del paese, il quale verrà inaugurato a breve. Una serie di innovazioni ed interventi nei campi polivalenti sportivi, sono state effettuate da parte dell’amministrazione comunale. E’ il vice sindaco Roberto Pesci a nome dell’amministrazione del sindaco Lacchini a evidenziare la volontà del comune di Marta di far ripartire la struttura sportiva all’ingresso del paese, la quale ha effettuato una riqualificazione, grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Lazio, un intervento strutturale dell’impianto, unitamente agli spogliatoi e le recinzioni di ambedue i campi di padel, con vari ammodernamenti e modifiche, per un miglioramento dell’intera struttura. “E’ stata fatta una indagine di mercato - continua il vice sindaco - che ha permesso all’amministrazione di individuare una gestione sia del campo di calcetto che l’altro campo polivalente, trovando un ottimo compromesso con la nuova società Padel club 23 di Roma, persone queste residenti a Marta”.

Una bella notizia fanno sapere dal Comune, è quella della prossima riapertura a settembre del cinema del paese da anni chiuso per lavori di ristrutturazione, in attesa degli allacci della corrente da parte dell’ l’Enel.

