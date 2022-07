Lago Bolsena, partono lunedì 11 luglio visite all'isola Bisentina

11 luglio 2022 a

Giornata storica quella di lunedì 11 luglio per il lago di Bolsena ed i comuni rivieraschi. L'isola Bisentina sarà visitabile a partire dalle ore 17 con biglietto ridotto. A guidare e coordinare le visite la dottoressa Vera Risi che dopo aver frequentato l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ed ottenuto un master in sviluppo Terziario Avanzato, si avvia a realizzare questo progetto. “Per la prima volta - sottolinea - l’isola Bisentina si offre ai visitatori in un percorso fra antiche costruzioni architettoniche e opere contemporanee site specific che si integrano con il territorio, rispecchiandone l’aspetto più importante: la sua sacralità. Dal 2 luglio all’8 ottobre si potrà visitare questo luogo storico intriso anche di mistero, nella fase della sua rinascita. Dal 2017 infatti, è stata avviata da parte della famiglia Rovati – attuale proprietaria – l’opera di restauro che ha già riportato ai fasti originari parte dei monumenti in situ. Oltre che tornare a godere delle bellezze naturali dell’isola - continua Risi -, i visitatori possono conoscere un patrimonio tutto italiano, che unisce storia, arte antica e installazioni di arte contemporanea. L’iniziativa è realizzata d’intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, e il Comune di Capodimonte. Nella maestosità della flora locale si visitano tre delle sette cappelle edificate fra XV e XVI secolo sui sentieri perimetrali in un percorso devozionale, che fu meta di pellegrinaggio religioso prossimo alla Via Francigena: la cappella ottagonale di Santa Caterina attribuita ad Antonio da Sangallo il Giovane che ospita una delle opere site specific, Sintonie di José Angelino, in cui l'artista ci rivela come le frequenze impercettibili ai sensi influenzino la materia; la cappella del Crocefisso o del Monte Calvario, che conserva preziosi affreschi attribuiti alla mano di Benozzo Gozzoli; infine, la cappella di Santa Concordia, anch’essa sede di una delle opere site specific, Welcome Wanderer di Matteo Nasin”.

