Tarquinia, il Comune vuole comprare l'ex cinema

Ex cinema , l’amministrazione comunale di Tarquinia manifesta il proprio interesse per l’acquisizione dei locali e assegna l’incarico per la perizia dell’immobile al geometra Alvaro Fasanari. Ormai da qualche anno il cinema multisala è chiuso al pubblico, la pandemia non ha risparmiato nemmeno la cultura e purtroppo i gestori dei cinema, che a fatica sopravvivevano, in molti hanno deciso di abbandonare. Anche a Tarquinia il cinema, punto di aggregazione sociale anche oltre l’attività filmica, ha chiuso i battenti. Oggi la grande novità arriva dall’intento dell’amministrazione comunale di acquisirne i locali, dando in primis l’assegnazione della perizia della struttura al geometra Alvaro Fasanari, per un totale complessivo di 1.537,20 euro.

“L’amministrazione comunale ha manifestato il proprio interesse all’acquisizione dei locali dell’ ex cinema nazionale ubicati in via della Caserma, dal momento che lo stesso da alcuni anni risulta non più funzionante – scrivono dal comune - è intenzione dell’ Amministrazione procedere alla realizzazione di opere al fine di ripristinarne il funzionamento e permetterne nuovamente la fruibilità agli utenti, favorendone l’ utilizzo per pubblica utilità”.

La determina di incarico per una relazione sull’immobile è solo il primo passo, da parte dell’amministrazione Giulivi, per adire magari all’acquisizione dell’immobile che presenta tre sale prima adibite a cinema e la struttura è in pieno centro storico quindi appetibile per essere utilizzata sia come cinema sia per altre funzioni ; ed è questa l’intenzione infatti dell’amministrazione comunale e del sindaco Giulivi: utilizzarla sia come cinema, ma anche come punto di aggregazione sociale , sala conferenze per attività formative. “Uno spazio – riferiscono dall’amministrazione comunale – che abbiamo intenzione di restituire ai cittadini , spazio che deve tornare alla comunità”. E, la comunità, ne sente la mancanza , centinaia i commenti sui social che per un anno intero hanno chiesto alle istituzioni e all’ex gestore del cinema di ripristinarne la funzionalità a beneficio della cittadinanza. Adesso bisognerà aspettare la relazione del geometra, per vedere se l’acquisizione sarà fattibile. Se il progetto andrà a buon fine sarà un recupero importante per la cultura tarquiniese e non solo.



