Annalisa Minetti, la nuova canzone è made in Tuscia

La cantante Annalisa Minetti ha scelto la Tuscia per l'estate 2022. L’artista ha scritto e realizzato il suo nuovo singolo, Deja vù, proprio tra Roma e Acquapendente. Il brano, scritto e prodotto insieme a lei dal viterbese Marcello Balena e a Laura Polverini per Smilax Publishing, è un pezzo fresco e accattivante dai suoni elettro-pop, perfetto per diventare uno dei tormentoni dell’estate. Al brano seguirà un video girato anch’esso nella Tuscia, nella splendida cornice di Villa del mare Beach Resort a Tarquinia. In questa magnifica location il brano diventerà immagine, tra sogni, dolci atmosfere e desideri irraggiungibili.

In realtà Annalisa ha scoperto la Tuscia ormai da diversi anni. La cantante, atleta paralimpica e modella, ha fatto tappa nella Tuscia circa 20 anni fa, quando ha conosciuto Andrea Proietti, mental coach con il quale ha creato e promosso il format From Study to Work, per aiutare tutti i ragazzi al passaggio nel mondo lavorativo. Nello stesso periodo ha conosciuto anche Marcello Balena con il quale è nata un’amicizia artistica che ha portato oggi al brano Deja Vù.

