Viterbo, oggi i funerali di Walter Pernazza

Beatrice Masci 10 luglio 2022 a

a

a

L’imprenditore di Orte Walter Pernazza è morto la scorsa notte a Belcolle, dove era stato trasportato in condizioni gravissime poco dopo le 23. Vano l’intervento dei medici, il cuore dell’uomo ha smesso di battere poche ore dopo l’ingresso in pronto soccorso. La morte è stata determinata dai traumi causati da una caduta nel vuoto. Pernazza, infatti, era salito su una scala nel tentativo di entrare in casa ma ha perso l’equilibro ed è caduto a terra. Sarebbe stato il padre Albino, secondo una prima ricostruzione, ad accorgersi della tragedia e allertare i soccorsi. I genitori dell’imprenditore 51enne, infatti, così come il fratello, vivono nel medesimo stabile, una villa tri-familiare posta lungo la strada in direzione di Amelia. E’ probabile che, vista l’ora, Pernazza non abbia voluto disturbare i genitori e il fratello e, accortosi di non avere le chiavi di casa, abbia deciso di salire sulla scala e raggiungere una finestra. In quel momento in casa, infatti, non c’era nessuno, la moglie e le figlie erano al mare, mentre lui era rimasto in paese per motivi di lavoro. La famiglia Pernazza, infatti, è titolare dell’omonima azienda che si occupa della vendita di pneumatici. Fondata dal padre e ora gestita dai figli, ha aperto una succursale a ridosso dell’autostrada, mentre la vecchia sede, situata nell’area industriale, era gestita da Walter.

Giovane di 20 anni precipita da parapetto e muore

La notizia ha fatto immediatamente il giro di Orte, dove l’imprenditore era molto conosciuto non solo per la sua attività, ma anche per le sue passioni sportive. Era stato infatti un calciatore, e come tale aveva militato nell’Ortana e in altre società della zona. Tra le su passioni c’era anche la bicicletta, tanto che la sera, quando i clienti lasciavano l’officina, spesso arrivavano gli amici con i quali si dilettava in sella alle due ruote. Il sindaco Dino Primieri esprime grande dolore per quanto accaduto: “E’ un fatto che ci lascia sgomenti, senza parole. Tutta la città si stringe alla sua famiglia in questo momento così difficile”. Sui social si sono subito moltiplicati i messaggi di dolore e di cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore. “Il Comitato provinciale Aics di Terni e il movimento ciclistico Aics, appresa la triste notizia, si uniscono al dolore della famiglia Pernazza per la scomparsa di Walter. Ciao Walter, riposa in pace”, scrive il Comitato provinciale di Terni.

Caduta mortale dal quarto piano per un giovane di 25 anni

E ancora il messaggio dell’Ortana Calcio 1919: “In questo cognome c’è la nostra storia. Purtroppo, però, non ci sono le parole giuste per commentare questa tragedia e per esprimere la vicinanza alla famiglia Pernazza”. “Tanto dolore, infinito per chi lo conosceva. Una persona buona, sempre rispettosa, un amico. Le più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Che la terra ti sia lieve” scrive Agostino. “Che brutte notizie. Dispiacere grandissimo, un abbraccio alla famiglia”, scrive Monica. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 16 in cattedrale.

Imprenditore di Orte precipita da una scala e muore in ospedale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.