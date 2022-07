Viterbo, Comune presenta il conto a Terme dei Papi: 78 mila euro

Massimiliano Conti 10 luglio 2022 a

Stop agli emungimenti gratuiti: Palazzo dei Priori presenta il conto alle Terme dei papi. La somma ammonta a 78 mila euro, che la società che gestisce l’impianto di proprietà comunale ha chiesto di poter rateizzare. Non si tratta di un atto ostile della nuova amministrazione Frontini nei confronti della famiglia Sensi, bensì dell’effetto di un parere della Regione Lazio, proprietaria della miniera del Bullicame, all’interno della quale ricade il giacimento di fanghi denominato “pozzetto” che alimenta lo stabilimento. Da sempre le Terme dei papi hanno attinto gratuitamente da questa fonte, finché nel luglio 2107 il Comune - che ha in concessione il bacino - ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per individuare il soggetto assegnatario della sub-concessione mineraria. Il 10 maggio del 2018 il dirigente del settore, nelle more di espletamento della gara, ha provveduto ad aggiudicare in via provvisoria il pozzetto alle Terme dei papi, che possono emungere fino a 23-24 litri al secondo.

Solo nel luglio dello scorso anno la società della famiglia Sensi si è aggiudicata in modo definitivo lo sfruttamento del giacimento d’acqua termominerale, mentre la firma del contratto è del 4 aprile scorso. In una nota del marzo 2022 la Regione Lazio, rispondendo a una richiesta di chiarimenti del Comune, evidenziava “la facoltà dell’amministrazione concedente di richiedere il versamento di un contributo a fronte dell’utilizzo di risorse pubbliche”, specificando che “il rilascio di una sub-concessione a titolo gratuito, soprattutto in assenza di una procedura ad evidenza pubblica, potrebbe esporre l’amministrazione comunale a ricorsi, in considerazione del fatto che dal rilascio della sub-concessione, oltre che benefici pubblici, derivano anche benefici privati”.

Traduzione: è vero che le Terme dei papi sono di proprietà comunale ma è vero anche che a gestirle è una società privata che guadagna da questa attività. Ergo: per tutto il periodo intercorso tra l’aggiudicazione provvisoria, nel 2018, e la firma del contratto, nel 2022, la famiglia Sensi deve pagare i diritti di utilizzo. Facoltà ovviamente non significa obbligo, ma per evitare altri contenziosi su un fronte caldo come quello termale l’amministrazione ha deciso di seguire il parere della Regione. Il conto finale, come detto, ammonta a 78 mila euro, di cui 26 mila e 500 di canone a parziale copertura del diritto proporzionale anno anticipato e 51 mila a parziale copertura dei costi di direzione e sorveglianza della miniera. La Terme dei papi spa pagherà la somma in 5 rate annuali da 15 mila euro di qui al 2026.

