Viterbo, Aquilanti spa verso il fallimento

Un mese fa il piano di rilancio, due giorni fa l’avvio delle procedure per il fallimento. Trenta giorni che separano la speranza di ripresa dalla fine della Aquilanti spa. Lo ha deciso il tribunale sulla base di istanze presentate dai creditori e da alcuni ex dipendenti dell’azienda. La sezione fallimentare del tribunale ha già nominato il curatore. Secondo la procedura, la società dovrà ora depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali, oltre all’elenco dei creditori. I creditori, dal canto loro, dovranno trasmettere al curatore le domande di ammissione al passivo. Trenta giorni per cambiare la storia di un’azienda che in decenni ha contribuito a scrivere la storia stessa della città. La svolta che ha portato alla procedura di fallimento, secondo i sindacati è avvenuta 15 giorni fa. “Il commissario dello studio di Roma - spiega Guido Calà della Fisascat Cisl - nominato dal tribunale per valutare la situazione della Aquilanti dopo ingresso nel Concordato - ha presentato una relazione negativa. Non sappiamo su quali basi, tuttavia nel documento era evidenziata una situazione critica”.

“Questo - aggiunge Donatella Ayala della Filcams Cgil - ha in qualche modo indotto i creditori, che evidentemente non erano stati convinti dal piano di rilancio, a farsi avanti per chiedere la restituzione di quanto dovuto, per cui sono partite le istanze di fallimento”. La segretaria della UilTucs, Elvira Fatiganti, rimarcando la “negatività della relazione semestrale”, evidenzia come alcuni precisi fattori hanno portato al tracollo: “Intanto lo spostamento della sede, in una posizione meno visibile, ha determinato la diminuzione degli affari, poi un prestito chiesto a una banca e a quanto risulta non ottenuto”. E dire, che solo un mese fa, nel corso di un’assemblea a Villa Sofia, era stata presentata la nuova struttura aziendale e il piano di rilancio, che in qualche modo aveva anche convinto i sindacati, che ora spiegano: “Non potevamo non provare a credere, era l’ultima occasione per l’azienda”.

L’ultima occasione per uscire dalla crisi in cui era precipitata poco prima dell’avvento del Covid. La pandemia, poi, ha fatto il resto, senza dimenticare, precisa Fatiganti, che al momento dieci dipendenti sono in cassa integrazione: “Non è ancora chiaro se potranno proseguire con la cassa e poi interrompere il rapporto di lavoro”. Mentre Cisl e Cgil si dicono ancora in attesa di avere informazioni certe su quanto sta accadendo, è sicuro che, già a partire da domani, entrerà in scena il curatore, con il compito di fare l’inventario dei beni e mettere insieme le richieste dei creditori. Nel giro di qualche mese, forse a inizio 2023, sarà fissata l’udienza in tribunale per l’esame dello stato passivo.

