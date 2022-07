Viterbo, imprenditore di Orte precipita da una scala e muore in ospedale

09 luglio 2022 a

Un imprenditore di Orte, Walter Pernazza, 51 anni, è morto la scorsa notte all'ospedale di Belcolle, dove era arrivato in condizioni disperate. L'uomo, molto conosciuto nella cittadina viterbese, dove gestiva una rivendita di pneumatici insieme al fratello, è precipitato nel vuoto dopo essere caduto da una scala.

Dopo essere rientrato a casa, infatti, intorno alle 23, il 51enne si è accorto di non avere le chiavi per entrare e così ha tentato di farlo attraverso una finestra, arrampicandosi su una scala. Mentre stava salendo, però, forse per un attimo di distrazione è cadutao dalla scuola precipitando nel vuoto. Pernazza ha riportato fratture importanti, ed è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale di Belcolle, dove è deceduto qualche ora dopo. Sui sociale si sono subito moltiplicati i messaggi di dolore e di cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore.

"Il Comitato Provinciale Aics di Terni e il movimento ciclistico Aics, appresa la triste notizia, si uniscono al dolore della famiglia Pernazza per la scomparsa di Walter. Ciao Walter, riposa in pace", riportano dal Comitato provinciale di Terni. E ancora il messaggio dell'Ortana Calcio 1919: "In questo cognome c'è la nostra storia. Purtroppo però non ci sono le parole giuste per commentare questa tragedia e per esprimere la vicinanza alla famiglia Pernazza e a Vincenzo Gallo".

