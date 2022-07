Viterbo, assunzioni in Comune a Civita Castellana. Ecco i posti disponibili

09 luglio 2022 a

Al via i concorsi pubblici per 10 nuove assunzioni negli uffici comunali. Ne dà notizia l’assessore agli Affari generali e al Personale, Massimiliano Carrisi.

“Uno degli obiettivi principali dell’amministrazione Giampieri è quello del miglioramento dell’azione amministrativa, da perseguire attraverso la riorganizzazione della struttura comunale nel suo complesso e tramite il potenziamento della dotazione organica - spiega Carrisi -. Per quanto riguarda il primo aspetto, è in fase di approvazione in consiglio comunale la modifica dello Statuto, base di partenza per i successivi atti destinati a modificare sostanzialmente il modello organizzativo dell’Ente. Per quanto concerne il secondo punto poi, sono lieto di comunicare che dopo l’approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale approvato a marzo, oggi è stato dato il via libera ai bandi di concorso, a cui seguirà l’avvio dell’iter per la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

Si tratta, nello specifico, di bandi di concorso finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato dei seguenti profili professionali: 2 unità istruttore tecnico C, posizione economica C1; 2 unità istruttore direttivo tecnico D, posizione economica D1; 1 unità istruttore amministrativo, posizione economica C1; 1 unità istruttore direttivo amministrativo, posizione economica D1; 2 unità con profilo di agente di polizia municipale, posizione economica C1; 1 unità assistente sociale, posizione economica D1; 1 unità istruttore direttivo informatico, posizione economica D1.

“Come già chiarito, priorità dell’amministrazione Giampieri è aumentare di 10 unità di personale la dotazione organica dell’Ente e, allo stesso tempo, di formare le necessarie graduatorie per sopperire ad eventuali situazioni di criticità future che potrebbero essere determinate dalla mobilità dei lavoratori e/o dai pensionamenti - conclude l’assessore Carrisi -. Il passo successivo all’approvazione dei bandi sarà quindi la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dopodiché chiunque, nel rispetto dei requisiti richiesti e della tempistica per l’inoltro delle domande, sarà libero di partecipare. Ringrazio il dirigente responsabile dell’Area I e il personale che si è adoperato per la stesura degli atti. Il potenziamento della dotazione organica è fondamentale per fornire risposte puntali e soddisfacenti ai cittadini ed in generale per migliorare l’azione amministrativa”.

