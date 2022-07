Viterbo, vigili del fuoco. Il nuovo comandante è Rocco Mastroianni

P. D. 09 luglio 2022 a

a

a

L’ingegnere Rocco Mastroianni è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Viterbo. Nato nel 1964 a Lauria (Potenza), ha conseguito la laurea in ingegneria civile presso l’Università di Salerno nel 1991. Dopo aver superato il concorso, nel 1995 ha iniziato la sua attività come funzionario direttivo del corpo nazionale dei vigili del fuoco prestando servizio a Venezia. Nel ‘99 si è trasferito a Roma, presso il Centro studi ed esperienze, la direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e l’ufficio del capo del corpo nazionale dei vigili come vicario del dirigente.

Taglialegna morto sotto al trattore, assolti i datori di lavoro

Nominato primo dirigente nel 2017, a gennaio 2018 è stato assegnato alla direzione regionale dei vigili del fuoco per la Campania nella prevenzione incendi. Nel settembre 2018 ha assunto l’incarico di dirigente dell’ufficio sicurezza volo, qualità, formazione e standardizzazione e nel giugno 2020 quello di dirigente vicario del comando di Roma. Nel corso della sua carriera Mastroianni ha inoltre fatto parte di gruppi di lavoro per la definizione di norme di prevenzione incendi e di commissioni e tavoli tecnici anche interministeriali, come la commissione impianti sportivi presso il Coni, la commissione consultiva presso il ministero del lavoro e il tavolo tecnico sugli attraversamenti di linee ferroviarie presso il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Schianto sulla Flaminia, 5 feriti: grave una donna

Ha preso parte alle emergenze post sismiche in Marche-Umbria (1997), in Emilia (2012) e nel Centro Italia (2016), assumendo nell’ambito di quest’ultima l’incarico di vice comandante del campo base di Cittareale. Ha assunto la guida del comando martedì scorso, in seguito al passaggio di consegne con Franco Feliziani, promosso a dirigente superiore e destinato all’ufficio centrale ispettivo del Dipartimento.

In campo contro gli incendi oltre 500 volontari Prociv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.