Lazio Pride, oggi a Viterbo la sfilata in città per i diritti Lgbt

Oggi sabato 9 luglio è il giorno del Laziopride, la manifestazione regionale per la difesa dei diritti delle persone Lgbt+ che per la prima volta fa tappa a Viterbo, dove sono attese migliaia di persone provenienti da tutta la regione, e non solo. Dopo la duplice edizione di Latina e quelle di Ostia, Frosinone, Rieti e Albano Laziale, l’appuntamento è nel pomeriggio alle 15.30 in via delle Fortezze (lato Porta Romana). La manifestazione, che è stata presentata ieri nel tardo pomeriggio nel Foyer del Teatro Unione, attraverserà le vie del capoluogo partendo da Porta Romana, per poi proseguire su viale Raniero Capocci, via Fratelli Rosselli, piazza Verdi, via Marconi, piazza del Sacrario e concludersi a Valle Faul.

Al Laziopride parteciperà anche l’assessore alla cultura e vicesindaco Alfonso Antoniozzi: “Sono felice, prima di tutto come cittadino, che il Laziopride arrivi a Viterbo, ma dico anche che manifestazioni come questa, alle quali peraltro ho sempre partecipato con orgoglio fin da ragazzo, espressione della comunità Lgbt di cui faccio parte, nel resto del mondo rappresentano la normalità. Sarà un momento di festa, e sono contento che l’amministrazione comunale abbia concesso il patrocinio all’evento e collaborato fattivamente per facilitare l’organizzazione della manifestazione. Mi auguro, infine, che come il primo gay pride a cui partecipai tanti anni fa diede tanto coraggio a me per essere quello che sono oggi, anche quello di Viterbo possa dare altrettanto coraggio alle persone che vogliono essere quello che sono”.

Gli organizzatori, tra cui Anna Claudia Petrillo, segretaria Laziopride, già da un paio di giorni sono arrivati in città per definire gli ultimi dettagli: “Innanzitutto siamo molto felici che la sindaca Chiara Frontini abbia concesso il patrocinio dimostrando in questo modo di essere la sindaca di tutti - afferma Petrillo -. Domani (oggi, ndr) sfileremo con orgoglio per la prima volta a Viterbo, certi che la manifestazione sarà l’epilogo di un cambiamento già in atto, quello di una società civile che è dalla parte dei diritti. In città stiamo respirando un clima di grande partecipazione, tutti gli enti ci stanno dando una mano”. Lo slogan del Laziopride made in Tuscia è Fuori dal Medioevo, per sottolineare l’importanza di una Viterbo moderna e rispettosa delle differenze, anche a seguito dei tanti commenti di odio e denigrazione espressi nei giorni precedenti. Hanno già confermato la partecipazione Pietro Turano, attore e attivista Lgbt, Licia Fertz, influencer ultra 90enne di Buongiorno Nonna, Franco Grillini, storico attivista Lgbt+ e Presidente Onorario di Arcigay. Mentre ad animare il Pride saranno Paky Chulo Dj e la drag queen Cristina Prenestina.

