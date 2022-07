Viterbo, morto annegato al lago di Bolsena. Ventenne si tuffa a Capodimonte e non riemerge dall'acqua

09 luglio 2022 a

Si è tuffato in acqua davanti agli amici, tutti ventenni come lui, ma non è più riemerso. Il suo corpo è stato ripescato, senza vita, dai vigili del fuoco quasi un’ora dopo. Tragedia ieri al lago di Bolsena all’estremità del molo di Capodimonte.

Il ragazzo, morto annegato - C. I. le iniziali - non aveva ancora compiuto 21 anni: origini albanesi da parte di madre, era residente a Roma anche se da tempo era ospite di una casa famiglia a Celleno e insieme ad alcuni amici che condividevano quel percorso aveva deciso di passare una giornata al lago.

L’allarme è scattato intorno alle 15 quando un gruppo di ragazzi che si trovava sul molo ha iniziato a gridare per attirare l’attenzione. Infatti poco prima il ventenne si era tuffato per un bagno all’estremità del molo di Capodimonte. Poi i suoi amici non lo hanno più visto riemergere dall’acqua. Uno di loro si sarebbe tuffato in acqua tentando di recuperarlo, tuttavia senza riuscirci. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto. Da Gradoli è partita una squadra dei vigili del fuoco e sono stati fatti partire i soccorsi acquatici dal comando di Viterbo. Inoltre è stato allertato un elicottero per le ricerche dall’alto e i sommozzatori dal comando di Roma. Sul posto anche i carabinieri di Capodimonte e quelli della Compagnia di Montefiascone insieme ai sanitari del 118.

Il corpo del giovane è stato individuato e recuperato dai soccorritori acquatici dei vigili del fuoco di Viterbo. Purtroppo i sanitari del 118, nonostante le manovre di rianimazione che sono andate avanti per molti minuti, hanno dovuto dichiarare il decesso del giovane. Dopo il nulla osta del magistrato il corpo è stato trasferito all’ospedale di Montefiascone. Con ogni probabilità verrà disposta l’autopsia per stabilire se il ragazzo è stato colpito da un malore. “Un incidente che ha colpito tutti, la morte di un giovane è sempre difficile da accettare. Faccio le condoglianze alla famiglia e agli addetti della comunità di Celleno colpita da questo lutto”, ha detto il sindaco di Capodimonte Mario Fanelli.



