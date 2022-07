Viterbo, bambino ucciso dal padre. Ergastolo per Mirko Tomkow. La sentenza della Corte di Assise

08 luglio 2022 a

Mirko Tomkow condannato alla pena dell'ergastolo . E' il verdetto della Corte d'Assise di Viterbo presieduta dal giudice Eugenio Turco (a latere Elisabetta Massini) al termine del processo al 44enne polacco che ha confessato di aver ucciso, il 16 novembre scorso, il figlio Matias di 10 anni. Arrivata intorno alle 13.45 la sentenza di primo grado per l'omicidio avvenuto nella casa di Stradone Fazi a Cura di Vetralla. I giudici togati e popolari sono usciti dopo un paio d'ore in camera di Consiglio.

Prima che la Corte d'assise si chiudesse in camera di consiglio il pm Paola Conti aveva chiesto il carcere a vita per il 44enne polacco che ha confessato di aver ucciso il figlio soffocandolo dovo avergli chiuso la bocca con del nastro adesivo per poi sferrargli successivamente delle coltellate.

Per il pm aveva premeditato tutto tanto è vero che per arrivare a uccidere il figlio si era prima ubriacato. L'intenzione di Tomkow era quella di uccidere anche la moglie Mariola dando fuoco alla casa. Per farlo si era procurato della benzina già ad agosto.

