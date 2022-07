Viterbo, mare. A Tarquinia prodotti tipici in mostra sulle spiagge

Anna Maria Vinci 08 luglio 2022 a

Anche sul litorale tarquiniese sbarca per il terzo anno la manifestazione del Sindacato Italiano Balneari (Sib) “Tipici da Spiaggia 2022”, la cultura del Made in Italy sotto l’ombrellone. Il primo appuntamento è previsto per il 30 luglio allo stabilimento balneare Tibidabo. Ad annunciarlo è la presidente del Sib Lazio Marzia Marzoli. “Anche quest’anno, abbiamo deciso di riproporre la manifestazione “Tipici da Spiaggia” arrivata oramai alla sua terza edizione e che costituisce una grande occasione di valorizzazione del modello di balneazione attrezzata italiana - riferisce Marzia Marzoli -. Infatti, con questa iniziativa intendiamo ancora una volta sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante ruolo sociale ed economico che ricoprono gli stabilimenti balneari, salvaguardare la peculiarità del turismo balneare italiano, la sua tradizione e, soprattutto, quella specificità e quei servizi che attirano ogni anno milioni di turisti stranieri nel nostro Paese. Quest’anno il primo appuntamento sarà quello di sabato 30 luglio e a seguire, sabato 27 agosto”.

Alla manifestazione parteciperanno chef e ristoratori, produttori che racconteranno la storia del loro prodotto, del territorio, perché proprio attraverso la conservazione e la valorizzazione dei territori agricoli e vitivinicoli, si propone un nuovo modo di vivere la vacanza, associando la degustazione di vini, prodotti tipici e piatti locali.

“Anche la balneazione attrezzata italiana costituisce una parte importante di quel ‘Made in Italy’, che è un modo di vivere, mangiare e fare vacanza, apprezzato e, spesso, invidiato e imitato in tutto il mondo - continua Marzia Marzoli -. Sarà una festa di cultura enogastronomica, durante Tipici da spiaggia si potranno tra l’altro degustare i prodotti unici del territorio, formaggi, vino, olio, frutta e qualsiasi altro prodotto dell’agroalimentare italiano e i piatti tipici che rendono ogni regione unica ed esclusiva. A Tarquinia sarà organizzato presso il Tibidabo e saranno coinvolti i produttori locali, che porteranno i loro prodotti da degustare, vino, olio, prodotti freschi, l’orgoglio della nostra terra”.

Altro appuntamento è previsto per il 27 agosto. Valorizzare le peculiarità di questa terra ricca di prodotti di qualità è uno degli obiettivi primari insieme alla promozione turistica.

