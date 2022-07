Viterbo, incidente a Vetralla. Auto sbanda e cappotta in via Mazzini. Residenti: “Servono dissuasori velocità”

08 luglio 2022 a

Auto sbanda e si capovolge in mezzo alla strada. Illeso il conducente, e questa è certamente la buona notizia. La cattiva notizia, invece, è che la strada in cui si è verificato l’incidente, via Giuseppe Mazzini, non è la più sicura di Vetralla. Essendo sprovvista di guard rail, tanto per cominciare, non è sicura, in caso di incidente, per i residenti le cui abitazioni si affacciano lungo la strada. Mancano poi dossi artificiali, o comunque dissuasori per l’alta velocità.

Insomma, secondo i residenti, su quella via si tende a correre oltre il consentito, con tutte le conseguenze del caso, sia per i conducenti dei mezzi che per i residenti. L’incidente, avvenuto la scorsa notte, è stato commentato su Facebook da diverse persone.

Afferma in un post Remo Risoldi: “Brusco risveglio per gli abitanti di via Giuseppe Mazzini! Frenate e botto finale da brividi. Fortunatamente non c’è scappato il morto e neppure un ferito. Sicuramente si deve intervenire su questo tratto di strada con delle sicurezze in più per gli abitanti di questa via. L’istallazione di guard rail sarebbe già un inizio”. Ovviamente l’appello per effettuare lavori per mettere in sicurezza la strada è rivolto all’amministrazione comunale, nella speranza che quanto prima provveda alle opere necessarie.



