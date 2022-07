Viterbo, lago di Vico. Schiuma e alghe sospette, scatta l'allarme inquinamento

Massimiliano Conti 08 luglio 2022 a

Schiuma e alghe sospette: è di nuovo allerta inquinamento al lago di Vico. Mentre il sindaco di Ronciglione sceglie la riserva naturale come sfondo del suo video di replica a Vittorio Sgarbi sulla vicenda della donna sfrattata, rivendicando con orgoglio la grande bellezza del lago, alcuni frequentatori delle spiagge ronciglionesi denunciano l’apparizione di una strana schiuma bianca mista ad alghe marroni sulla riva chiedendosi se il fenomeno non vada messo per caso in relazione con il secondo trattamento a base di fitofarmaci in corso nei noccioleti della zona, in vista della raccolta autunnale. Al momento non ci sono elementi che confermino un rapporto di causa-effetto, ma di sicuro la comparsa della schiuma ieri ha tenuto lontani dall’acqua diversi bagnanti. “Andrebbe fatto un prelievo e verificata la composizione di questa schiuma”, dichiara Antonella Litta, referente dell’Isde di Viterbo, l’associazione dei medici per l’ambiente, che ricorda tuttavia come gli ultimi dati forniti dall’Arpa Lazio, risalenti allo scorso anno, fossero stati poco confortanti in merito allo stato di salute delle acque del lago.

I dati del report balneazione 2021 – la stagione presa in considerazione è quella compresa tra i 1 maggio e il 30 settembre dello scorso anno - stilato dall’agenzia regionale per la protezione ambientale sono stati resi noti dallo stesso Isde poche settimane fa. Lo studio ha riguardato sia il monitoraggio microbiologico ai fini della classificazione della qualità delle acque di balneazione che la sorveglianza algale ai fini della valutazione del rischio di proliferazione di alghe potenzialmente tossiche.

Per quanto riguarda le acque di balneazione del lago di Vico, a pagina 4 del report si legge testualmente: “Relativamente alla sorveglianza per la proliferazione dei cianobatteri potenzialmente tossici, il 2021 ha mostrato criticità solo per il lago di Vico che ha registrato una fioritura protrattasi per circa un mese e mezzo tra metà maggio e giugno. Per tale evento è stato informato anche il Comune affinché avviasse la procedura di informazione al pubblico”. Ancora, a pagina 20 dell’indagine, si legge: “Per entrambi i punti monitorati nel lago di Vico a metà maggio è stata rilevata una fioritura di cianobatteri con valori elevati di concentrazione, protrattasi per tutto il mese di maggio ma non sempre accompagnata da elevati valori di fosforo. La componente cianobatterica preponderante che ha portato la concentrazione di maggio e giugno sopra le 20 mila cellule per millimetro era composta soprattutto da Limnothrix redeckeii e Limnothrix sp., taxa che potrebbero generare tossine, insieme anche a Planhtothrix rubescens, Aphanizomenon sp. e Chrysosporum ovalisporum”.

Proprio alla luce di questi dati poco rassicuranti, l’Isde è tornata a chiedere interventi urgenti e improcrastinabili per ripristinare le caratteristiche dell’ecosistema del lago di Vico. Per i dati aggiornati dell’Arpa bisognerà attendere la fine della stagionale balneare, a settembre. “Ci auguriamo che siano migliori rispetto a quelli del passato – conclude Antonella Litta – ma non abbiamo motivi per essere ottimisti”.



