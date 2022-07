Cucina, pomodori protagonisti dell'estate in tavola. Ecco come sceglierli e cucinarli. I consigli di Vittoria Tassoni

06 luglio 2022 a

Scegliere bene i pomodori per una salsa, per fare i pomodori ripieni o per l’insalata è fondamentale e ne va della riuscita del piatto. Ma per fare questo è importante conoscere le diverse varietà, non solo per poterle utilizzare al meglio ma anche per saperle riconoscere e per capire se ci sono dei difetti di maturazione o di marciume. Il pomodoro è il frutto di una pianta a cespuglio e fa parte delle solanacee. Le varietà di pomodori sono circa 4mila e ci sono delle varietà che sono più adatte a fare la salsa, altre per essere condite in insalata e altre ancora per farle ripiene, soprattutto per fare la salsa bisogna stare attenti perché non tutti i pomodori vanno bene, devono essere carnosi e poco acquosi.

Il Pomodoro è sicuramente uno degli ortaggi più coltivati e più consumati nel mondo; nasce nel sud america occidentale, le prime coltivazioni dei frutti grandi come quelli che conosciamo noi oggi però sono sorte nell’America centrale ad opera dei Maya e vennero poi recuperate dagli Aztechi che iniziarono a coltivare i pomodori nel sud del Messico.

I semi dei pomodori vennero portati in Europa dai missionari che, riprendendo la denominazione “tomatl” degli indigeni, chiamarono “tomate” i loro primi frutti. Tutto ciò avveniva intorno al 1532 quando cioè compare, per la prima volta, la parola tomate nei dizionari spagnoli. In quegli anni, non fu solo il pomodoro ad arrivare in Europa dall’America, giunsero anche mais, vaniglia, tabacco, patate, cacao, frutti tropicali e tanto altro, mentre fecero invece il percorso inverso pesche, ciliegie, caffè, riso, frumento e altro ancora. In Spagna le prime varietà di pomodoro contenevano ingenti quantità di solanina e per questo motivo vennero ritenute non commestibili e il pomodoro veniva usato solo come pianta ornamentale e medicinale, solo in un secondo momento, le nuove varietà importate risultarono non indigeste e commestibili. L’Italia, grazie alla dominazione spagnola dei Borboni, fu il secondo paese europeo a conoscere i pomodori: fu la Sicilia la prima regione a scoprire i pomodori e da lì si espansero prima in Sardegna, dove la dominazione spagnola rimase fino al XVIII° secolo, poi raggiunsero Genova grazie al clima mite della Liguria e da lì si diffusero in tutto il centro nord e infine al sud. La prima prova documentata dell’arrivo del pomodoro in Italia, precisamente a Pisa, è quando, il 31 ottobre 1548, Cosimo dei Medici ricevette dalla tenuta di Torre del Gallo una cesta di pomodori nati dai semi regalati a sua moglie dal padre che era Vicerè del Regno di Napoli. All’inizio ci fu una grande diffidenza nei confronti del pomodoro perché non era connesso a nessuna delle ricette che si conoscevano all’epoca; solo nel settecento iniziarono i primi esperimenti gastronomici ma sarà solo nel secolo successivo che avverrà la sua diffusione definitiva.

Vi voglio dare la ricetta dei pomodorini confit, versatili e da utilizzare per qualsiasi preparazione. Si possono una volta pronti conservare in barattoli pastorizzati, oppure in congelatore e all’occorrenza si usano per insalate di riso, come antipasto, a decorazione di un piatto o se li frulliamo un sughetto veloce.

Ingredienti

Pomodori ciliegini o pachino

Zucchero di canna o normale

Erbe aromatiche

Olio evo

Sale

Lavare i pomodorini e tagliarli a metà,

Posizionarli su una teglia con il taglio rivolto verso l’alto,

Cospargere di sale e zucchero,

Versare sopra delle erbe aromatiche e un filo di olio,

Infornare a 95/100° C per 45 min,

Sfornate e una volta fredde utilizzate o conservate.

