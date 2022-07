Viterbo, tentata violenza sessuale. Minorenne molestata al Pilastro 70enne messo in fuga dalla madre

V. T. 07 luglio 2022 a

a

a

Slitta al prossimo autunno la prima udienza del processo a carico di un 71enne il quale a ottobre di due anni fa tentò di abusare di una minorenne. Il dibattimento si è aperto il 9 marzo davanti al collegio presieduto dal giudice Eugenio Turco, ma riprenderà a ottobre. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti il settantenne, accusato di tentata violenza sessuale aggravata, assistito dall’avvocato Luigi Mancini, a metà ottobre 2020 si sarebbe avvicinato alla giovanissima mentre stava portando a spasso il suo cagnolino su Viale Bruno Buozzi.

Traffico di eroina e cocaina tra Toscana e Lazio, sette arresti

All’improvviso l’imputato l’avrebbe afferrata per un braccio in maniera aggressiva tirandola verso di sé e l’avrebbe importunata, rivolgendole frasi oscene e arrivando a chiederle di avere un rapporto sessuale orale, approfittando della vulnerabilità della giovane. A scongiurare il peggio e a impedire che dalle parole passasse ai fatti, fu la madre che immediatamente si precipitò in soccorso della ragazzina. In particolare, la donna affacciata al balcone stava seguendo con lo sguardo la figlia che stava portando a spasso il cane di famiglia sotto casa quando si ritrovò ad osservare la scena.

Ivoriano accoltellato in viale Trento, arrestato 32enne

La breve distanza le consentì di ascoltare le espressioni pronunciate dal settantenne nei riguardi della figlia. Così intervenne tempestivamente raggiungendo la piccola e facendo di tutto per fermare il presunto aguzzino che fu quindi denunciato. Durante la seduta precedente tra l’altro si è appreso che la testimonianza della giovanissima è stata nel frattempo già cristallizzata in sede di incidente probatorio e pertanto non verrà sentita nuovamente. Intanto in aula il pm Paola Conti, che ha coordinato le indagini, ha chiesto l’ammissione dei testi presenti nella propria lista, tra i quali due consulenti, e l’esame dell’imputato. I genitori della piccola si sono costituiti parti civili nel dibattimento con l’avvocato Silvia Brugiotti. Il difensore delle vittime, oltre a chiedere l’ammissione dell’elenco dei propri testimoni, ha richiesto il contro esame dei testimoni del pubblico ministero e l’esame dell’imputato, così come il difensore del settantenne che tuttavia non ha presentato una lista di testi. Si tornerà in aula il 5 ottobre per l’audizione dei primi due testi dell’accusa.

Botte davanti ai carabinieri. In cinque arrestati per rissa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.