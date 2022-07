Viterbo, rapina poste Canino. La corte d'appello boccia l'accordo sulle pene per la banda

07 luglio 2022 a

La corte d’appello di Roma ha bocciato il concordato pattuito per i 6 autori della rapina all’ufficio postale di Canino messa a segno il 28 novembre del 2020. Il dibattimento riprenderà lunedì prossimo davanti a un’altra Corte. Il 29 maggio scorso i difensori degli imputati hanno avanzato un’istanza di concordato per ciascuno dei loro assistiti, partendo dall’assorbimento nel reato di rapina del reato di tentata estorsione.

Il procuratore ha poi promosso una controproposta a 3 anni e 4 mesi per ogni imputato, mozione che è stata accettata e condivisa da tutte le difese. Ieri, mercoledì 6 luglio, la decisione della Corte ha scombinato le carte in tavola ritenendo che non una pena unica per tutti non fosse adeguata. Sin dall’inizio della vicenda ormai nota, gli inquirenti ipotizzarono la presenza di una talpa all’interno dell’ufficio postale e secondo le ricostruzioni. La mente del colpo, sul quale tuttavia aleggia ancora l’incognita per quanto riguarda l’effettivo ammontare della refurtiva, sarebbe stato l’allora direttore e le braccia operative Domenico Palermo, Daniele Casertano e Christian Lanari. Mentre a sporcarsi le mani sarebbero stati invece Roberto Gallo e Bruno Laezza, i quali appostandosi all’esterno con una Lancia Ypsilon rossa, attesero che Riccardo Carloni Modesti entrasse in azione. Proprio quest’ultimo infatti, intorno all’ora di pranzo, camuffato da corriere espresso e impugnando una scacciacani, fece il suo ingresso nella sede di via Garibaldi e con la complicità dell’ex dirigente riuscì a prendere il malloppo per poi darsi alla fuga insieme ai due complici, i quali lo attendevano all’uscita a bordo dell’utilitaria sgargiante, che non passò inosservata e fu individuata nel giro di poche ore dagli investigatori, che passarono al setaccio i video delle telecamere del circuito di videosorveglianza installate nella zona.

I primi membri della banda a finire in manette l’8 dicembre 2020 furono Ciocia, Lanari, Palermo e Casertano, e gli ultimi Gallo, Laezza e Carloni Modesti, arrestati il 25 gennaio 2021. A novembre 2021 i 6 banditi che scelsero di essere giudicati con rito abbreviato sono stati condannati complessivamente a oltre 29 anni di reclusione. Nel frattempo è ancora in corso il procedimento che riguarda invece Bruno Laezza, l’unico tra i rapinatori ad aver deciso di essere giudicato con rito ordinario, per il quale si tornerà in aula in autunno con l’ascolto di 6 testimoni della pubblica accusa. Dunque, per Ciocia, Gallo, Carloni Modesti, Lanari, Palermo e Casertano il processo bis proseguirà con la seduta prevista l’11 luglio che si celebrerà al cospetto di una nuova Corte.

