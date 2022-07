Viterbo, processore ucciso a Tarquinia. Slitta l'udienza preliminare del processo a Claudio Cesaris

07 luglio 2022 a

Tutto rinviato all'inizio della prossima settimana. Slitta l'udienza preliminare per il processo a carico di Claudio Cesaris, il tecnico universitario di 68 anni di Pavia, che ha confessato di aver ucciso il 7 dicembre dello scorso anno il professor Dario Angeletti nel parcheggio dell'Oasi delle Saline di Tarquinia. Ieri mattina, mercoledì 6 luglio, sarebbe dovuto comparire davanti al gup di Civitavecchia che avrebbe dovuto stabilire i capi di imputazione e pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Alessandro Gentile per omicidio volontario e stalking (ai danni della donna per la quale l'assassino aveva perso la testa). Invece ci sono stati problemi per il trasferimento dell'imputato dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto, fino al tribunale di Civitavecchia. Dunque il gup a rinviato tutto a lunedì alle 9,30.

Erano presenti varie parti offese individuate dal pm. La moglie del professore, le sorelle, il figlio e la donna oggetto del contendere. Infatti il movente del delitto è passionale. Cesaris aveva intrapreso una relazione con la donna quando era in Lombardia, ma non si era mai arreso alla fine del rapporto. La ricercatrice si era poi trasferita a Viterbo, a San Martino al Cimino per la precisione, e lavorava alle Saline insieme al professor Dario Angeletti. Cesaris ha confessato di aver fatto fuoco il 7 dicembre contro il professore sparandogli due colpi a bruciapelo alla testa dopo essere salito nella sua Volvo con la scusa di farsi dare un passaggio. Ha sempre riferito, finora, che si è trattato di un raptus. Stava facendo un'escursione nell'oasi delle Saline quando fu colpito da un malore proprio mentre passava il professore con la sua auto. Insomma, non avrebbe pianificato il delitto.

Tuttavia secondo la Procura ci sarebbe la premeditazione. Cesaris seguiva la ricercatrice e per non perderla aveva preso in affitto anche un'abitazione a San Martino al Cimino. La pedinava, la spiava e aveva addirittura piazzato un gps nella sua auto. Nella sua mente avrebbe maturato la convinzione che avesse una relazione con il professore. Un film tutto che tuttavia è il movente del delitto, secondo la Procura.

