Viterbo, maturità. Cena a Vasanello 50 anni dopo il diploma

06 luglio 2022

Un amarcord indimenticabile all’insegna della scuola e dell’amicizia. A 50 anni di distanza dal conseguimento del diploma di perito industriale gli studenti della classe A dell’Itis di Viterbo si sono riuniti per trascorrere insieme una piacevole e gradevole serata. E così è stato veramente. Gli alunni del mitico Renzo Cavanna, non presente però all’evento per impegni presi in precedenza, si sono divertiti davvero molto durante la simpatica rimpatriata, ricordando e raccontando aneddoti e storie dei vecchi tempi passati. Un legame forte e profondo tra ex studenti di scuola superiore ( i loro nomi sono Domenico Pieri, Giuseppe Purchiaroni,Angelo Ricci,Mauro Pacifici, Erminio Magnanti,Alfredo Pagliaccia,Olindo Cicchetti, Alfredo Fortunati, Francesco Testa, Elio Mariani, Sergio Di Prospero, Pier Luigi Leoni) che è e rimarrà indissolubile per sempre perché l’amicizia nata in classe non si dimentica.



