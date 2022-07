Viterbo, restauro affreschi di Palazzo Orsini a Bomarzo. Stanziati i fondi

06 luglio 2022 a

Il Comune di Bomarzo, in sinergia con la Soprintendenza Archeologica Belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, ha ottenuto un finanziamento di 400 mila euro su Fondi Pnrr, destinato al Palazzo Orsini. Il contributo consentirà il restauro degli affreschi e la riscoperta di dipinti che erano stati ricoperti con tinteggiature protettive. Lo rende noto l’amministrazione comunale, spiegando come questo intervento “permetterà al nostro Palazzo di riprendere vigore e splendore nel massimo della sua espressione. Il restauro degli affreschi si concilia con quelli già in corso per il restauro della Cappella di San Moderato, effettuati in collaborazione con il Corso di restauro dell’Università degli Studi della Tuscia, grazie al contributo della Fondazione Carivit”. L’amministrazione comunale ringrazia la dottoressa Caporossi “per il suo impegno volto a sostenere questo intervento, nell’ottica di valorizzare e sviluppare il patrimonio storico del nostro Comune. Questa straordinaria notizia - conclude il Comune - giunta a pochi giorni dall’inizio dei festeggiamenti in occasione del 500° anniversario della nascita del Principe Vicino Orsini, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione territoriale, sociale ed economica che si siamo prefissati”.



