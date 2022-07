Viterbo, Huffestival cancellato. Il retroscena: già Scolamiero aveva detto no a legami con Fondazione Caffeina

Mattia Ugolini 06 luglio 2022 a

a

a

E dunque, con l’annullamento della manifestazione Huffestival by Caffeina, prevista nelle date 8-10 luglio, niente ritorno del mitico brand culturale nella città dei papi. Per capire cosa è realmente successo, all’indomani della decisione di levare le tende, giunta al termine di una giornata (lunedì) che ha messo letteralmente in subbuglio Palazzo dei Priori, va riavvolto il nastro degli eventi, dove tra i protagonisti, oltre a Filippo Rossi e all’avvocato Giacomo Barelli, compaiono il nuovo sindaco, Chiara Frontini, e il commissario prefettizio, Antonella Scolamiero.

Anche domani caldo record, ecco come difendersi

Bene. La scelta di fare marcia indietro è stata dell’associazione Compagnia del Teatro, organizzatrice formale della kermesse poiché Fondazione Caffeina, presieduta da Filippo Rossi, non aveva potuto presentare domanda in Comune a causa della difficile situazione finanziaria in cui versa. Era stata la stessa Scolamiero, prima dell’elezione della nuova sindaca, a far presente che non si sarebbero potute prendere in considerazione istanze della Fondazione. E ciò nonostante, come affermato da Rossi e Barelli durante la conferenza stampa di lunedì mattina, stia per essere presentato in tribunale un piano di esdebitamento. Da qui il subentro di Compagnia del Teatro, che ha la propria sede al Teatro Caffeina e che, formalmente e giuridicamente slegata dalla Fondazione, fa parte della galassia delle società che ruotano attorno a Filippo Rossi e Andrea Baffo.

Con l’arrivo della nuova sindaca, su questo legame, quantomeno ideale tra l’associazione e la Fondazione, in Comune si decideva di svolgere ulteriori approfondimenti, tanto che alla fine si chiedevano chiarimenti onde evitare di far “confusione tra manifestazione patrocinata e altri festival e iniziative, a pena di revoca della concessione”. Da Palazzo dei Priori chiariscono ora che l’associazione avrebbe comunicato la rinuncia al finanziamento e la cancellazione del festival proprio a seguito di tale richiesta. L’azione del Comune è stata diretta in prima persona dalla sindaca, sollecitata anche dai creditori di Caffeina, che chiedevano di far svolgere l’evento a patto che il brand non comparisse: “Abbiamo risposto con le carte”, commenta ora Frontini al Corriere di Viterbo.

Prima di arrivare a questo scontro finale, c’erano stati vari incontri tra gli esponenti di Caffeina e l’allora reggente di Palazzo dei Priori, il commissario Antonella Scolamiero, la quale, senza mezzi termini, aveva, come detto, posto una sorta di veto di fronte alle richieste di Fondazione Caffeina. Specificando che l’associazione Compagnia del Teatro avrebbe potuto partecipare al bando a patto che Fondazione Caffeina non comparisse in alcun modo, perlomeno fino al termine del suo mandato. C’erano, a detta del commissario, delle problematiche serie che non potevano essere superate. Scolamiero aveva anche chiesto al commercialista Puri tutti i dati contabili della Fondazione entro la fine di aprile, dati però mai arrivati sulla sua scrivania. Il veto, tuttavia, non riguardava il brand Caffeina ma la Fondazione.

Torna Caffeina, creditori furiosi: "Prima paghino i debiti"

Alla luce di ciò, il commissario si interroga adesso sulle ragioni che hanno portato Compagnia del Teatro a cambiar nome all’evento dopo l’assegnazione dei 5 mila euro di contributo: “Non capisco - dichiara Scolamiero - il senso di questa mossa, non mi risulta che Caffeina fosse il soggetto principale dell’evento, che a noi fu sottoposto come ‘Huffpost Festival Viterbo’”.

Annullato l'Huffestival by Caffeina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.